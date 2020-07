Tempoverstöße sollten aus Sicht des schleswig-holsteinischen Verkehrsministeriums nicht so hart geahndet werden wie im neuen Bußgeldkatalog vorgesehen. Seit dessen Inkrafttreten sei die Zahl an Bußgeldverfahren bis hin zu Fahrverboten deutlich gestiegen, so Staatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) Montag.