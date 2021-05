Verletzte bei Brand von Flüchtlingsunterkunft im Herzogtum Lauenburg

Gudow

Großalarm für Feuerwehren und Rettungsdienst im Kreis Herzogtum Lauenburg am Samstagabend: Gegen 21.30 Uhr ging aus einer Flüchtlingsunterkunft in Gudow ein Notruf ein. Dort war es in der im Kaiserberg liegenden Einrichtung aus bislang unbekannter Ursache zu einem Feuer gekommen.

Erschwerend kam hinzu, dass in dem hinteren Gebäudeteil zehn Flüchtlinge mit einer bestätigten Covid -19 Infektion zur Quarantäne untergebracht waren. Entgegen erster Informationen waren diese jedoch nicht in dem Gebäudeteil einquartiert, in dem es brannte, sondern in einem Nebentrakt.

Feuer breitete sich schnell aus

Nach Informationen eines Feuerwehrsprechers breitete sich das Feuer rasend schnell aus, sodass kurz nach Eintreffen der ersten Kräfte die Alarmstufe erhöht wurde. Da sich das Feuer schon auf die gesamte Fläche des Gebäudeteiles von rund 800 Quadratmetern ausgebreitet hatte, wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Trupps unter Atemschutz vorgenommen. Unterstützt wurden sie dabei von Feuerwehrleuten auf zwei Drehleitern, welche die Brandbekämpfung von oben unterstützten.

Um die etwa 21 Bewohner aus beiden Gebäudeteilen kümmerten sich währenddessen etliche Rettungssanitäter. Eine Person erlitt bei dem Feuer leichte Verletzungen. Außerdem musste ein Feuerwehrmann aufgrund von Kreislaufproblemen behandelt werden, wie Thomas Grimm, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, mitteilte.

Zu Beginn der Löscharbeiten hatten die Helfer allerdings noch mit einem eher ungewöhnlichen Problem zu kämpfen: Laut Informationen der Polizei sei einer der Bewohner mit einem Messer auf die Einsatzkräfte zugegangen. Entgegen erster Informationen bedrohte er damit jedoch nicht die Einsatzkräfte, sondern drohte, sich selbst etwas anzutun. Weshalb er derart aufgebracht war, konnte in der Nacht noch nicht gesagt werden. Schlussendlich gelang es den eingesetzten Polizeibeamten, den Mann zu beruhigen und ihn vorerst in Gewahrsam zu nehmen.

Hygieneschutz als große Herausforderung für Feuerwehr

Eine große Herausforderung für die Rettungskräfte war es, dass unter den 21 Bewohnern auch zehn Personen mit Covid-19 infiziert waren. „Dankenswerterweise stellte das Feuerwehr-Erholungswerk der Hansestadt Hamburg ihr in unmittelbarer Nachbarschaft liegendes Erholungsheim zur Verfügung“, sagte Landrat Christoph Mager, der noch am Abend zur Brandstelle gekommen war. „Damit haben wir jetzt für die ersten ein bis zwei Tage die Versorgung der Flüchtlinge und auch deren nahtlose Fortführung der Quarantäne sichergestellt.“

Lobend hob Mager das Engagement der Gudower hervor, welche in der Situation keine Mühen gescheut hätten, umgehend bei den Rettungsarbeiten mit anzupacken. Die nicht infizierten Bewohner der Unterkunft sind vorerst in Gemeinde-Gebäuden untergekommen.

Löscharbeiten bis in die Morgenstunden

Nach etwa zwei Stunden war das Feuer weitestgehend unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich allerdings noch bis in die Morgenstunden. Der Grund: Nach Informationen der Feuerwehr mussten große Teile des Daches geöffnet werden, um an die Glutnester zu gelangen. Das THW wurde hierzu mit einem Bagger zur Einsatzstelle beordert.

Neben zwei leitenden Notärzten, drei Notärzten und dem Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes war auch die Technische Einsatzleitung des Kreisfeuerwehrverbandes zur Unterstützung vor Ort.

Von MOPICS/RND