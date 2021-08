Wedel

Eine 20-Jährige aus Wedel wurde seit dem frühen Abend des 3. Juli 2021 vermisst. Nun gibt es Entwarnung: Durch einen Hinweis eines Zeugen fanden Polizisten die junge Frau am Freitag, 30. Juli, in Friedberg (Hessen). Sie befindet sich mittlerweile in Obhut von Verwandten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 3. Juli hatte sie vor 19 Uhr sie ein letztes Lebenszeichen gesendet. Sie bat darum, vom Quickborner Bahnhof abgeholt zu werden. Dort angetroffen wurde sie allerdings nicht. Vermutet wurde, dass sich die Frau in Kaltenkirchen aufhalten könnte.

Wenige Tage später, am 10. Juli 2021 gab es Hinweise, dass die Vermisste mutmaßlich in Kelkheim, westlich von Frankfurt am Main, sein könnte. Letztlich wurde sie in Friedberg gefunden.