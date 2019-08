Stadum

Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass die Vermisste Nathalie M. (23) vermutlich im Bereich Schafflund zuletzt gesehen wurde. Es liegen Hinweise vor, dass Frau Minuth gegen Mittag in Stadum in den Bus gestiegen und diesen wenig später in Schafflund wieder verlassen haben könnte.

Außerdem wurden die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der 23-Jährigen in Schafflund aufgefunden.

Wer hat die 23-Jährige aus Stadum gesehen? Quelle: Polizei Flensburg

So wird Nathalie M. aus Stadum beschrieben:

1,58 m groß und sehr schlank

grünblaue Augen

schwarzes, langes Haar

Tätowierung " Nathalie " am linken Handgelenk

" am linken Handgelenk Zungenpiercing

Bekleidet ist die junge Frau vermutlich mit einem schwarzen Hoodie mit der weißen Aufschrift "Petite", einer schwarzen Lederjacke, einer dunklen Hose und schwarzen Turnschuhen der Marke " Nike".

Polizei bittet um Hilfe

Wer hat Nathalie M. am Sonnabend oder an den darauffolgenden Tagen gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0461-484 0 oder dem Polizeiruf 110 entgegen.