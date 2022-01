Schleswig-Holstein

Manche Eltern sehen den bevorstehenden Schulstart mit Sorge. Andere sind froh, dass es dennoch weitergeht: Nach dem Ende der Weihnachtsferien beginnen Tausende Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein am Montag wieder mit dem Präsenzunterricht. Die Bedingungen sind unter dem Eindruck der hoch ansteckenden Omikron-Variante und stark steigender Corona-Inzidenzen allerdings verschärft. Das Land hat reagiert und die geltenden Corona-Regeln angepasst.

Leitlinie für Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ist dabei „so viel Kontinuität und Normalität wie möglich“ für die Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Das bedeutet: Die Schulen bleiben geöffnet, Präsenzunterricht hat für Prien „höchste Priorität“ und wird für alle Jahrgänge und Altersgruppen angeboten – vorerst. Ein strengeres Maßnahmenpaket als bisher soll den sicheren Schulbesuch ermöglichen und die Ansteckungsgefahr verringern.

Zwei Wochen lang drei Corona-Tests pro Woche in Schleswig-Holsteins Schulen

An erster Stelle steht eine erhöhte Test-Frequenz für zunächst zwei Wochen: Drei Corona-Tests pro Woche statt wie bisher zwei sind dann für Schüler und an Schulen Tätige verpflichtend. Die Pflicht wird mit der neuen Schul- und Corona-Verordnung auch auf Geimpfte und Genesene ausgeweitet. „Am Montag sollen die Schulen in Schleswig-Holstein mit den Testungen beginnen“, so Prien. Eindringlich appelliert sie an Eltern und alle an Schulen Beschäftigte, freiwillige Corona-Tests schon vor Schulbeginn am Montag vorzunehmen.

Die Maskenpflicht wird zudem beibehalten und gilt mit wenigen Ausnahmen für alle Schularten und Jahrgänge. An Grundschulen und Förderzentren wird das Kohorten-Prinzip wieder eingeführt. Die Kohorten könnten bei klassenübergreifendem Unterricht oder zur Umsetzung von Ganztags- und Betreuungsangeboten aber durchaus mehrere Lerngruppen oder sogar Jahrgänge umfassen, teilt das Bildungsministerium mit.

Lesen Sie auch Maske, keine Angst: So denkt eine Familie in Kiel über den Schulstart 2022

Singen, Musizieren mit Blasinstrumenten, Wettkämpfe und Schwimmunterricht vorerst nicht möglich

Zumindest in den ersten beiden Wochen nach Schulstart werden darüber hinaus Sport- und Musikunterricht nur eingeschränkt angeboten. Wettkämpfe, Schwimmen, Singen und das Musizieren mit Blasinstrumenten sind demnach wegen einer erhöhten Ansteckungsgefahr nicht möglich. Auch außerschulische Nachmittagsangebote sind bis zum 23. Januar 2022 ausgesetzt, heißt es.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Punktuell sollen Schulen nach Angaben von Prien in den Distanzunterricht wechseln können. Das gilt etwa, wenn Gesundheitsämter Quarantänen anordnen und es dadurch zu „Störungen der Schulorganisation kommt“, so die Ministerin. Kürzere Quarantäneregeln für das Schulpersonal würden zu einer Sicherung der kritischen Infrastruktur beitragen, „denn Schulen sind systemrelevant“, sagte Prien.

Prien: Dänische Schulen öffnen bei Inzidenz von 2200 – ohne Maske

Eine rote Linie für flächendeckende Schulschließungen nennt die Ministerin unterdessen nicht. Entscheidend sei grundsätzlich die Hospitalisierungsrate. Prien: „Jenseits des Werts neun müssen wir ernsthaft über schärfere Kontaktbeschränkungen sprechen.“ Kann sie Schulschließungen ausschließen? Dazu sagt die CDU-Politikerin: „Ich habe in der Pandemie so viel Demut gelernt, dass ich solche Fragen wie ,Schließen Sie irgendwas auf ewig aus‘ nie mehr beantworten würde.“ Das werde der Situation nicht gerecht. Aber: „Ich werde alles tun, dass wir die Schulen offen halten werden – und keine flächendeckenden Schulschließungen bekommen.“ Ein Blick nach Dänemark zeige, dass man auch anders mit der verschärften Corona-Lage umgehen kann: Dort würden bei einer Inzidenz von 2200 die Schulen geöffnet – ohne Maske.

Politische Zustimmung zu den Corona-Regeln gab es von der grünen Landtagsfraktion („Gut, dass wir auf Nummer sicher gehen“) und auch aus der Opposition von der SPD, welche Tests auch für Geimpfte und Genesene bereits im Dezember gefordert hatte. Bernd Schauer von der Lehrergewerkschaft GEW indes nannte „die von Frau Prien für Distanzunterricht genannten Hürden sehr hoch. An vielen Schulen ist nicht erst landunter, wenn ein Drittel des Kollegiums fehlt“. Er kritisierte: „Dass es in Schleswig-Holstein nach fast zwei Jahren Pandemie selbst in schlecht zu belüftenden Klassenräumen keine Lüftungsanlagen gibt, wirft ein denkbar schlechtes Licht auf die Politik.“ Kürzere Quarantänezeiten für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler wären „nicht schlecht, wenn sie denn medizinisch und wissenschaftlich haltbar sind“.