Kiel

Nachdem am Morgen die Meldung durchs Radio gegeistert war, dass die Regierung Masken über den Öffentlichen Nahverkehr verteilen will, folgte eine Korrektur: Es habe Überlegungen dazu gegeben, aber es sei noch keine Entscheidung gefallen, hieß es.

Dabei blieb es nach der Jamaika-Runde am Freitag auch. Nach Informationen unserer Zeitung soll das Finanzministerium aber prüfen, ob und wie eine Verteilung von Gratis-Masken möglich wäre.

"Medizinische Masken" Pflicht im ÖPNV und beim Einkauf

Ab Montag gilt die verschärfte Maskenpflicht in Geschäften und im Nahverkehr. Selbst genähte Mund-Nasen-Bedeckungen, Schals oder Halstücher als Alltagsmasken sind dann nicht mehr erlaubt, sondern es müssen OP- oder FFP2-Masken getragen werden. Auch in Pflegeheimen müssen Mitarbeiter im unmittelbaren Kontakt mit Bewohnern eine solche "qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung" tragen. Ebenso Pflicht werden sie beim Besuch von religiösen Zusammenkünften.

Die SPD hatte die Landesregierung deshalb aufgefordert, allen Bürgern kostenlos solche Masken zur Verfügung zu stellen. „Das ist auf die Schnelle nicht einfach zu organisieren, aber ich bin mir sicher, dass unsere Landesregierung auch dafür eine Lösung finden wird“, sagte Tobias Koch ( CDU).

Bremen will zum Beispiel per Post allen Bürgern zwischen 15 und 59 Jahren fünf FFP2-Masken zuschicken. Ihr sei es besonders wichtig, dass Menschen mit wenig Geld an Masken kommen, betonte Eka von Kalben (Grüne).

10 Euro Zuschlag für sozial benachteiligte Menschen gefordert

Darauf fokussiert sich Schleswig-Holstein zunächst und hat dafür eine Bundesratsinitiative gestartet. Das Land fordert den Bund auf, Geflüchteten oder Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, altersunabhängig eine monatliche Sonderzahlung von zehn Euro zu gewähren.

„Um allen Menschen eine Teilhabe am alltäglichen Leben zu ermöglichen, dringen wir darauf, dass diejenigen, die nur in ihrer Existenz gesichert sind, schnellstmöglich die derzeit ungedeckten Kosten für die Masken-Beschaffung erstattet bekommen“, so Arbeitsminister Bernd Buchholz ( FDP).

Sein Bundespendant Hubertus Heil ( SPD) kündigte bereits an, dass er gerne einen Zuschlag auf Sozialleistungen zahlen würde. Der Schutz vor Corona dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen.

Bürger sollten beim Kauf auf Normen achten

Der Stückpreis für FFP2-Masken liegt je nach Anbieter zwischen drei und sieben Euro. OP-Masken sind für unter 50 Cent zu haben. Der Volksmund versteht darunter die meist blau- oder grün-weißen Einwegmasken.

Allerdings steckt hier der Teufel im Detail. In Drogerien oder Supermärkten gibt es Exemplare zu kaufen, die mit der Aufschrift „kein Medizinprodukt“ oder „keine persönliche Schutzausrüstung“ versehen sind. Äußerlich unterscheiden sie sich von den medizinisch zugelassenen Masken nicht, sodass die Kontrolle schwierig werden dürfte, welches Modell getragen wird. Sie sind aber oft nicht sicherer als Alltagsmasken aus Stoff.

Vorgeschrieben sind laut Gesundheitsministerium nun OP-Masken, die der europäischen Norm DIN EN 14683:2019+AC:2019 entsprechen. Sie bestehen aus speziellen Kunststoffen und beinhalten ein Filtervlies, das zwischen zwei Schichten anderen Materials eingebettet ist.

OP-Masken haben verschiedene Filterleistungen

„Bei den OP-Masken gibt drei verschiedene Typen: 1, 2 und 2R. Letztere werden in den Krankenhäusern verwendet und sind die hochwertigsten“, erklärt Monika Hauschild von der Kieler Aesculap-Apotheke. Während der Typ 1 nur eine Bakterienfilterung von mindestens 95 Prozent aufweisen muss, sind es beim Typ 2 und 2R mindestens 98 Prozent. Sie besitzen zudem eine höhere Flüssigkeitsbeständigkeit, sodass Tröpfchen schwieriger durchkommen.

Erlaubt sind laut Verordnung aber ebenso OP-Masken mit vergleichbarer Schutzwirkung, auch wenn diese nicht als Medizinprodukt zulässig sind.

Wer eine FFP2-Maske kauft, sollte darauf achten, dass sie der Norm EN 149:2001 entspricht und ein CE-Kennzeichen mit vierstelliger Nummer aufgedruckt hat. Chinesische Masken der Klasse KN95 mit dem Standard GB 2626-2006 sind ebenfalls erlaubt, auch N95-Masken nach dem US-amerikanischen Standard NIOSH-42CFR84. Masken mit Ausatemventil sind nicht zulässig.

Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelten FFP-Masken als Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung ( PSA) im Rahmen des Arbeitsschutzes. Sie sind keine Medizinprodukte und müssen auch nicht als solche zugelassen sein.

Kleinkinder werden bei Kontaktregeln nicht mehr mitgezählt

Gemäß der neuen Landesverordnung sind Zusammenkünfte zu privaten Zwecken weiterhin nur mit Personen eines gemeinsamen Haushalts sowie einer weiteren Person zulässig. Aber: Kinder bis drei Jahren werden nicht mehr mitgezählt, sondern als Einheit mit einem Elternteil betrachtet.

Generell dürfen sich die Angehörigen eines Haushalts aber nur mit einer weiteren Person treffen. Ausnahmen gibt es für die Betreuung von Kindern unter 14 Jahren und von Pflegebedürftigen.

Quarantänedauer wird auf 14 Tage verlängert, um neue Virusvarianten abzuwehren

Im Hinblick Blick auf den möglichen Eintrag von Virusvarianten wurde auch die Corona-Quarantäneverordnung aktualisiert: Die Absonderungsdauer wird von zehn auf 14 Tage angehoben. Die Möglichkeiten der Verkürzung der Absonderungsdauer („Frei-Testung“) und der „Arbeitsquarantäne“ fallen weg.

Änderungen gibt es ab Montag auch im deutsch-dänischen Grenzverkehr. Per Erlass werden Pendler verpflichtet, analog zu den Regelungen in Dänemark künftig einen negativen Corona-Test vorzulegen, der höchstens sieben Tage alt sein darf.