So ticken die Verschwörungsanhänger

Kiel

Der Verein nennt sich " Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand". Bundesweit bilden sich nach seinen Angaben zurzeit Unterstützergruppen. Mehr als 100 sollen es sein, einige davon auch in Schleswig-Holstein. Hier sind Unterstützer in den Postleitzahl-Bezirken Plön, Eutin/ Süsel, Rendsburg, Lübeck, Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen angegeben.

Am vergangenen Sonnabend hatten Unterstützer zwei Demonstrationen in Flensburg und in Lübeck angemeldet. In Lübeck wurde die Anmeldung zwar kurzfristig wieder zurückgezogen. Da waren allerdings bereits 80 Personen dem Aufruf gefolgt. Die Polizei löste die Versammlung auf.

"Sklave von Bill Gates "

In Flensburg fand hingegen eine Aktion statt. „Wir haben beobachtet, dass sich dort mindestens 100 Personen versammelt haben. Es wurden Banner mit Parolen wie ‚Sklave von Bill Gates? Nein‘ und ‚Impfzwang? Nein, danke‘ gezeigt“, berichtet Torsten Nagel, Leiter der Regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus des AWO Landesverbandes Schleswig-Holstein.

Nach bisherigen Erkenntnissen fühlen sich ganz verschiedene Gruppen von dem Verein angesprochen – Esoteriker, Menschen, die sich selbst als liberal verstehen, seien ebenso darunter wie Anhänger von Verschwörungsideologien bis zu Antisemiten und Rechtsextremen.

Verbindungen zu AFD und Identitären

Es seien Verbindungen zur neuen Rechten wie den Identitären ebenso wie zu aktuellen oder ehemaligen AFD-Mitgliedern zu beobachten. Was die verschiedenen Richtungen eint, ist der Glaube, das Coronavirus sei bewusst verbreitet worden, um die Bürger beherrschen und manipulieren zu können. Viele leugnen, dass das Virus – oder die Klimakrise – eine reale Gefahr darstellen.

Für den 2. Mai wurde in Rendsburg eine weitere Aktion angekündigt. „Viele Menschen, die sich angesprochen fühlen, wissen offenbar nicht, welche Überzeugungen von den Initiatoren vertreten werden“, sagt Nagel.

Verschwörungstheorien haben Konjunktur

„In Zeiten der Ungewissheit und Sorge der Menschen haben ‚rechte‘, antisemitische Verschwörungstheorien Konjunktur, finden einen Boden und sind häufig auf den ersten Blick als solche nicht zu erkennen", sagt Nagel. Weil vieles noch unklar ist bei dem Virus, würden die Lücken geschickt mit scheinbaren Wahrheiten gefüllt.

Worum es eigentlich gehe, zeige ein Blick auf die Internetseite und in die Zeitung, die bei den Aktionen verteilt wird. Dort wird das rechtsextreme Bild der „Lügenpresse“ bedient und die Bundesregierung als "Horror-Regime" bezeichnet.

Wörtlich heißt es: „Die großen Medienhäuser sind gleichgeschaltet. Sämtliche Freiheitsrechte wurden außer Kraft gesetzt, während wir von der Regierung in Todesangst versetzt zu Hause eingesperrt werden… Ein dystopisches Digital- und Pharmakonzern-Kartell drängt zur Macht.“

Geschickte Selbst-Darstellung

Der als gemeinnützig anerkannte Verein wurde am 24. März in Berlin gegründet. Die Satzung kommt harmlos und ganz demokratisch und aufklärerisch daher.

So heißt es zum Vereinszweck: „Der Verein will seinen Mitgliedern und der Öffentlichkeit durch Aufklärung und politische Bildung den Wert staatsbürgerlicher Rechte vergegenwärtigen. Er setzt sich für den Bestand und den Ausbau der demokratischen und sozialen Verfassung des Rechtsstaats ein. Der Verein fordert von seinen Mitgliedern aktives, kritisches, demokratisches Bewusstsein und die Bereitschaft, die Grund- und Menschenrechte für Jedermann zu schützen und zu verteidigen.“

Verbale Angriffe auf Bundesregierung

Dagegen kann kein Demokrat etwas sagen. Doch ein Blick auf die Internetseite zeigt schnell, wie die Initiatoren denken. Dort finden sich Aussagen wie „Polizeistaatliches Gebaren im Übergang zum Präfaschismus ist völlig indiskutabel.“ Und zum Datum 25. März 2020 heißt es: „Der deutsche Bundestag beschließt sein Ermächtigungsgesetz. Wir sollen ein Jahr lang in einer de-facto-Diktatur leben. Deren System ist derweil am Ende.“

Damit wird das Handeln der Bundestagsabgeordneten in einen Zusammenhang gestellt mit dem 24. März 1933. Damals hatte sich Reichskanzler Adolf Hitler in Berlin vom Parlament ermächtigen lassen, künftig ohne Zustimmung des Reichstags und des Reichsrats und ohne Gegenzeichnung durch den Reichspräsidenten Gesetze zu erlassen.

Mitgründer sieht sich politisch verfolgt

Damit versucht sich der Verein, sich als politisch unabhängig und als Kritiker des Nationalsozialismus und „gegen Nazis“ darzustellen. Auch das Gründungsmitglied, der inzwischen gekündigte TAZ-Journalist Anselm Lenz, gibt sich links-liberal. Er soll laut Verein im April in der schwedischen Botschaft Asyl beantragt haben wegen politischer Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland...

