Hamburg

Bei Krankschreibungen gibt es in Schleswig-Holstein nach Angaben der Betriebskrankenkassen deutliche regionale Unterschiede. Wie der Landesverband Nordwest der Betriebskrankenkassen (BKK) am Dienstag berichtete, hatten die in Flensburg wohnenden Versicherten im vergangenen Jahr den niedrigsten Krankenstand mit durchschnittlich 15,1 Tagen je Beschäftigten.

Auf den höchsten Wert kam demnach Neumünster mit 20,6 Tagen. Der Landesdurchschnitt betrug wie schon im Jahr davor 18,9 Tage. Dies lag etwas unter dem Bundesschnitt von 18,4 Tagen. Hamburg rangierte mit 15,8 Tagen darunter, Mecklenburg-Vorpommern mit 23,5 Tagen darüber.

Lesen Sie auch:  Krankschreibung per Telefon noch bis Ende März 2021 möglich

In Schleswig-Holstein dauerte ein durchschnittlicher Krankheitsfall im vergangenen Jahr 13,9 Tage (2018: 13,5). Die Betriebskrankenkassen versichern in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern insgesamt rund 800 000 Mitglieder und Familienangehörige. In Schleswig-Holstein sind es 360 000.

Von RND/dpa