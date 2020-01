Flensburg

"Züge aus Kiel Hbf enden/beginnen in Sörup. Züge aus Neumünster enden/beginnen in Tarp. Ersatzverkehr mit Taxis zw. Sörup und Flensburg eingerichtet", twitterte die Bahn in Schleswig-Holstein. Es komme zu Verspätungen.

Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Von RND/dpa