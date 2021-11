Kiel

Das schleswig-holsteinische Innenministerium hat gegen Corona-Skeptiker in den Reihen der Landespolizei insgesamt sieben Disziplinarverfahren eingeleitet. In allen Fällen waren Dienstvergehen festgestellt worden. Dabei handelte es sich um Verstöße gegen Corona-Beschränkungen und anti-demokratische Äußerungen gegenüber Corona-Maßnahmen.

Bei Letzterem geht es um Äußerungen, die daran zweifeln lassen, dass sich Bedienstete zur demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und auch demnach verhalten. Die Pflicht dazu ist im Beamtenrecht besonders verankert.

Vier Verfahren bislang abgeschlossen, einmal gab es einen Verweis

Über die Disziplinarverfahren hatte am Montag zunächst das Nachrichtenportal t-online nach einer Abfrage in allen Bundesländern berichtet. Von den sieben Disziplinarverfahren seien vier abgeschlossen, bestätigte Dirk Hundertmark, Sprecher im Innenministerium am Dienstag. Drei Verfahren wurden eingestellt, in einem Fall habe es einen Verweis gegeben. Dies sei laut Landesdisziplinargesetz der schriftliche Tadel eines Beamten oder einer Beamtin, der zwei Jahre in der Personalakte bleibe, so Hundertmark.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach seinen Angaben laufen die drei weiteren Verfahren noch. Die Landespolizei in Schleswig-Holstein hat insgesamt etwa 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.