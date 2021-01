Sie hielt ihren Vater für schwer krank und wollte ihn von seiner Demenz erlösen. Am Freitag räumte eine 32-Jährige vor dem Kieler Landgericht ein, ihrem Vater in Tötungsabsicht eine Überdosis Beruhigungsmittel ins Bierglas gekippt zu haben. Der 75-Jährige überlebte in einer Klinik.