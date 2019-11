Jeder 14. Schleswig-Holsteiner ist statistisch an Diabetes Typ 2 erkrankt. Tendenz steigend. Doch die Unterschiede sind groß. In Neumünster liegt die Quote 30 Prozent höher als in Kiel. Das zeigt eine wissenschaftliche Studie von AOK und Universität Trier. Viele dieser Krankheiten wären vermeidbar.