Kiel

Die achte Strafkammer am Kieler Landgericht hat am Freitag einen 26-jährigen Ägypter zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Dort ist der Mann bereits seit dem 9. Juli untergebracht, weil er zwei Tage zuvor versucht hatte, einen anderen Bewohner in der Boostedter Flüchtlingsunterkunft zu töten. Er hatte zunächst mit einem Plastikmesser und dann kurz darauf in einem anderen Raum mit einer Büroschere auf sein Opfer eingestochen und ihm erhebliche Verletzungen zugefügt. Ein Stich in den linken Brustkorb hätte auch das Herz treffen können, sagte der Vorsitzende Richter Jörg Brommann in seiner Urteilsverkündung. Die Kammer bewertete den ersten Angriff als versuchten Mord tateinheitlich mit einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach Schilderungen von Zeugen hatte der 26-Jährige sein argloses Opfer von hinten attackiert. Daher sah die Kammer das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an. Die Stiche mit der Büroschere bewertete sie als versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

26-Jähriger leidet unter Psychosen

Eine kurz nach der Tat festgestellte Schizophrenie bei dem 26-Jährigen wurde im Laufe des Prozesses auch von einem Sachverständigen bestätigt. Demnach habe der nun Verurteilte eine krankhafte seelische Störung in Form einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie.

Der 26-Jährige hatte vor der Tat am 7. Juli sowie während des Prozesses gesagt, dass er nach seiner Ankunft in der Flüchtlingsunterkunft Mitte Juni von seinem Opfer und weiteren Bewohnern mehrfach vergewaltigt worden sei. Ermittlungen der Polizei sowie ärztliche Untersuchungen hatten für diese Behauptung aber keine Anzeichen geliefert.

Täter und Opfer teilten sich zeitweise ein Zimmer in der Unterkunft

Der 26-Jährige sagte selbst aus, dass er seinem vermutlichen Peiniger mit der Attacke am 7. Juli Angst machen wollte. Wenn er ihn habe töten wollen, wäre dies nachts möglich gewesen. Die beiden Bewohner hatten während ihrer Quarantäne-Zeit in Boostedt zeitweise gemeinsam ein Zimmer bewohnt. Später waren sie in getrennten Zimmern, aber auf demselben Flur untergebracht gewesen.

Die achte Strafkammer sah die Anschuldigung der Vergewaltigung „durch die Beweisaufnahme widerlegt“. Zudem hätte der 26-Jährige die mutmaßlichen Vorfälle immer wieder unterschiedlich geschildert. Der Vorsitzende Richter Brommann sprach von „krankheitsbedingten Hirngespinsten“. Ob der gesundheitliche Zustand des Mannes auf einem traumatischen Erlebnis in der Vergangenheit beruht, konnte im Prozess nicht festgestellt werden.

Nach Ansicht des Gerichts leidet der 26-Jährige insbesondere durch seine Psychosen an einem mangelnden Unrechtsbewusstsein. Seine bisherige Behandlung sei bislang erfolglos geblieben. Daher gehe von ihm weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit aus, die Wiederholung einer ähnlichen Tat sei nicht ausgeschlossen. Somit war laut Brommann eine Bewährungsstrafe oder die Behandlung in einer offenen Einrichtung nicht möglich. Damit folgte die Kammer der Einschätzung des Sachverständigen.