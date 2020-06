Lauenburg

Am Sonnabend gegen 10.40 Uhr kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung an der Grünstraße/Ecke Elbstraße in Lauenburg/ Elbe. Beide sollen mit gefährlichen Gegenständen bewaffnet gewesen sein.

Um welche Art von Gegenständen es sich gehandelt hat, kann aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt werden. Die Beteiligten im Alter von 23 und 35 Jahren machen widersprüchliche Angaben zum Ablauf. Deshalb ist der genaue Ablauf auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein Mann wurde am Rücken verletzt

Der 35-jährige erlitt Verletzungen am Rücken, die jedoch nicht lebensgefährlich waren. Der 23-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorläufig festgenommen.

Ein dringender Tatverdacht war nach den Ermittlungen der Mordkommission Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck insoweit jedoch nicht zu begründen, sodass der Mann am Sonntag nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen wurde.

Polizei sucht Zeugen

In unmittelbarer Nähe des Tatortes soll sich eine Gruppe von Personen, möglicherweise Touristen, aufgehalten haben. Wer die Auseinandersetzung in Lauenburg beobachtet hat, soll sich bei den Ermittlern in Lübeck oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. Telefonische Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-1310 entgegengenommen.

