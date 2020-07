Heide

Was der Messerstecherei in Heide am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr vorausgegangen ist, ist noch unklar. Fest steht bislang nur, dass ein 46-jähriger Heider mit einem Messer auf seine 30-jährige Ehefrau eingestochen und diese lebensgefährlich verletzt hat.

Der Mann konnte vor Ort festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen aufgenommen und die Beantragung eines Haftbefehls wird geprüft.

