Kiel

Was lange währt, wird endlich gut? Nicht ganz: Der Termin an Bord der „Gorch Fock“ startet mit einem kleinen Dämpfer. Denn anders als geplant, kann das Segelschulschiff nun doch statt am Mittwoch erst vorraussichtlich in einer Woche seine Tour starten. Schiffsexperte Frank Behling ist skeptisch – nicht zuletzt weil noch so einige Handwerkerautos auf der Pier stehen. Davon wie es an Bord tatsächlich aussieht, kann er sich schließlich bei einem Rundgang selbst überzeugen.

Seit Dezember 2015 wurde die Bark, die eigentlich nur ein halbes Jahr ausfallen sollte, saniert. Dabei hat das 89 Meter lange Schiff vier Mal den Werftplatz gewechselt.

Die damals geschätzten Kosten stiegen von zehn Millionen auf 135 Millionen Euro an. Damit ist die Sanierung des Segelschulschiffs die teuerste und längste Überholung eines Schiffes in der Geschichte der deutschen Marine.