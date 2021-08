Kiel

„Moin“, „Jo“, „Nee“, „Danke“: Normalerweise ist man im Norden wortkarg unterwegs. Aber wenn man die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner nach ihrem Bundesland fragt, kommen sie richtig ins Schnacken.

Video: Eine Liebeserklärung an Schleswig-Holstein

Lange überlegen oder zögern muss auf der Holtenauer Straße in Kiel kaum jemand, wenn man fragt, was er oder sie am Norden so liebt. Dabei kann es hier oben wettertechnisch manchmal sehr schroff werden. Aber genau das gefällt einigen.

Im Video schwärmen und erzählen neun Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner von ihrem Norden.

Machen Sie mit: Was macht Schleswig-Holstein für Sie so besonders?

Und jetzt sind Sie gefragt! Ist es das Meer oder sind es die Wälder, die Ihnen gut gefallen? Sind Sie aus einem anderen Bundesland nach Schleswig-Holstein gezogen und mussten den Norden erst lieben lernen? Wir suchen Ihre Geschichte!

Schicken Sie uns ein Video, in dem Sie uns zeigen und erzählen, was Ihnen am besten an Schleswig-Holstein gefällt. Ihr Video können Sie ganz einfach hier hochladen.

Die besten Einsendungen schneiden wir zu einer großen Liebeserklärung für den Norden zusammen. Einsendeschluss ist der 29. August. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!