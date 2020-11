Viele Regierungsmitarbeiter in Schleswig-Holstein wieder im Home-Office

Kiel

Im Regierungsapparat in Schleswig-Holstein sind seit Montag viele Büros wieder leer. Ein großer Teil der Beschäftigten macht wie im Frühjahr Homeoffice. Am Montag trat dazu ein Erlass in Kraft, wie ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Demnach sollen die Mitarbeiter zu Hause arbeiten, wo immer das möglich und der Dienstbetrieb gleichzeitig sichergestellt ist. Details regeln die einzelnen Häuser. Der Erlass gilt bis einschließlich 29. November, also für die Zeit des von Bund und Ländern beschlossen Teil-Lockdowns.

Viele Mitarbeiter der Landesregierung wollen angesichts der verschärften Corona-Situation den Gesundheitsämtern helfen. Auf die Bitte, die Ämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten zu unterstützen, meldeten sich bisher rund 200 Beschäftigte, wie ein Regierungssprecher sagte. Der Aufruf war am 16. Oktober ergangen.

Von RND/dpa