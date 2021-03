Kiel

Wieder Ärger um die Anmeldung zur Corona-Impfung in Schleswig-Holstein: Bereits eine halbe Stunde nach der Freigabe der Internetanmeldung am Dienstag um 17 Uhr erreichten den Kieler Seniorenbeirat die ersten Anrufe von "enttäuschten und genervten älteren Menschen, die bei der Terminvergabe immer wieder in der Warteschleife landeten oder nach Fehlermeldungen 'aus der Leitung flogen'", berichtet Vorsitzender Karl Stanjek.

"Es entsteht der Eindruck, dass das Sozialministerium nichts aus den Fehlern bei der Terminvergabe für die Prio-Gruppe 1 gelernt hat", so Stanjek weiter. Die Aussage des Ministeriums, dass das System stabil gelaufen sei, erstaune ihn sehr.

Corona-Impftermine erstmals für die Prioritätsgruppe 2

Die Kritik häuft sich auch von anderen Nutzern, die der Prioritätsgruppe 2 angehören und sich erstmals am Dienstag einen Termin für die Corona-Impfung holen wollten. Zehntausende Menschen hatten gleichzeitig das Portal www.impfen-sh.de angewählt, es entstand eine lange Warteschlange.

Die führte nicht immer zum Erfolg. Während laut Sozialministerium in der ersten Stunde 120.000 Termine vergeben wurden, scheiterten viele an unterschiedlichsten Fehlermeldungen.

Zum Beispiel Wilhelm Mannertz aus Schwentinental, der nach mehreren Anläufen bereits einen Erstimpfungstermin für sich und seine Frau sicher glaubte. Doch dann wurde ihm auf dem Bildschirm angezeigt, dass ein "unbekannter Fehler" aufgetreten sei.

Fehlermeldungen auf www.impfen-sh.de

Nach einem weiteren Versuch war das System offenbar abgestürzt, wie Mannertz berichtet. "Ich tue mir das kein zweites Mal an", schreibt er entnervt an KN-online.

"Ich warte jetzt auf den Hausarzt." Der kenne seine Patienten und komme ohne eine "Online-Rallye" aus. "Und das kann sogar noch vor dem 12. April klappen", so Mannertz.

In einem anderen Fall sei die absurd anmutende Fehlermeldung „Ein Fehler ist wahr“ gleich mehrfach bei der Auswahl des Impfzentrums aufgetaucht. Andere Leser berichten, dass ein Link, der auf die Auswahlseite der Impfzentren führen sollte, wieder auf der Anmeldeseite endete.

Alle 200.000 Impftermine nach weniger als 24 Stunden ausgebucht

Dadurch mussten sie sich wieder neu in die Warteschlange einreihen. Ein anderer Leser meldete sich und seine Ehefrau in der Gruppe für Über-70-Jährige an. Bei den vier Bestätigungen für die Impftermine tauchte aber immer nur der Name des Mannes auf, nicht aber der der impfberechtigten Gattin.

Laut Gesundheitsministerium waren alle 200.000 in der ersten Runde zur Verfügung gestellten Impftermine am Mittwoch ausgebucht. "Wann weitere Termine verfügbar sein werden, hängt von der verfügbaren Impfstoffmenge beziehungsweise den Lieferungen des Bundes ab. Das Ministerium wird informieren, wenn neue Anmeldungen möglich sind", so ein Sprecher.

Nützliche Tipps: Land Schleswig-Holstein stellt Videoanleitung für die Online-Anmeldung bereit

Es könne aber auch vorkommen, dass Termine aufgrund von Doppelbuchungen storniert werden, die dann wieder online vergeben werden. Dazu weist das Ministerium darauf hin, dass irrtümlich gebuchte Termine storniert werden sollen.

Dazu gibt es in der E-Mail mit der Anmeldebestätigung das Feld „Termine verwalten“, über das die Nutzer auf die Internetseite gelangen, wo ein weiteres Feld "Termine absagen" zur Verfügung steht.

Für Menschen über 80 Jahre der Prioritätengruppe 1 standen am Mittwochnachmittag weiterhin Termine mit den Impfstoffen von Biontec und Moderna bereit.

Das Land Schleswig-Holstein hat mittlerweile mehrere Videoanleitungen für die Online-Anmeldung erstellt. Dort werden unter anderem Fragen beantwortet wie: Wer ist zurzeit impfberechtigt? Wie funktioniert das Anmeldeverfahren zur Corona-Impfung? Und: Wie können sich Personen im Alter von über 80 Jahren für die Corona-Impfung anmelden?

Wenn es zu Problemen bei der Online-Anmeldung für die Corona-Impfung kommt

Eine direkte Erklärung für die Anmeldeprobleme gibt das Ministerium nicht. Ein Termin werde erst reserviert, wenn ein Nutzer das entsprechende Feld ausgewählt hat, nicht schon während des Verifizierungsprozesses, heißt es.

"Es kann daher hilfreich sein, nicht unbedingt den ersten verfügbaren Termin anzupeilen, da sich darauf voraussichtlich viele Menschen fokussieren werden", lautet deshalb ein Tipp. Zudem könnten Fehlermeldungen auch auf „Kundenseite“ begründet sein.

Daher sollten die Nutzer prüfen, ob sie einen aktuellen Internet-Browser verwenden, etwa Firefox, Microsoft Edge oder Google Chrome. "Veraltete Browser wie zum Beispiel der Microsoft Internetexplorer funktionieren nicht."

Die Verifizierung-E-Mail könne in manchen Fällen auch im Spam-Ordner landen. Und: "Bei Problemen mit dem Betrieb der Website könnten in seltenen Fällen auch eigene Cookie- oder Firewall-Einstellungen die Ursache sein", heißt es aus dem Ministerium. In dem Fall sollten die Nutzer es mit einem anderen Rechner oder einem Smartphone probieren.

Kieler Seniorenbeirat kritisiert Windhundprinzip

Der Kieler Seniorenbeirat hat dafür wenig Verständnis. Er erwarte, "dass nicht wieder das Windhundprinzip gilt, sondern eine gestufte und transparente Vergabe von Impfterminen erfolgt".

Die Einladung könne zum Beispiel nach Geburtsjahrgängen von 80 Jahren abwärts erfolgen, wie es bereits in Mecklenburg-Vorpommern gehandhabt werde. "Was niemand will, ist Impfverweigerung aus Frust wegen anhaltender Probleme bei der Terminvergabe in Schleswig-Holstein", so Karl Stanjek.