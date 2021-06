Kiel

Hintergrund: Die Bundesregierung senkt die Vergütung pro Bürgertest ab 1. Juli um rund ein Drittel. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reagiert damit auf den Abrechnungsbetrug, der in mehreren Bundesländern bekannt geworden war.

Einzelne Anbieter rechneten demnach viel mehr Tests ab, als sie tatsächlich angewendet hatten. Dadurch ist ein Millionenschaden entstanden. Die Entscheidung, nun weniger zu zahlen, hat jedoch auch Auswirkungen auf die Infrastruktur.

Labor Krause will Corona-Testzentren in Kiel halten

„Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Testzentren abnehmen wird“, sagt Thomas Lorentz, Geschäftsführer und ärztlicher Leiter des Kieler Labors Dr. Krause & Kollegen, das an 19 Standorten im Land die kostenlosen Bürgertests anbietet.

Ob nun alle gehalten werden können, bezweifelt Lorentz. Kein Anbieter könne es sich leisten, ein Minus zu machen. Er habe bereits von anderen, kleineren Testzentren gehört, die geschlossen werden sollen.

Bislang wird jeder Vorgang mit 18 Euro vergütet. Darin enthalten sind bis zu sechs Euro Sachkosten, also das Material für den Antigen-Schnelltest selbst. Hinzu kommen zwölf Euro für das Gespräch vor dem Test, die Probenentnahme in Rachen und Nase, die Ergebnismitteilung und die Zeugnisausstellung.

Ab Juli werden jedoch nur noch bis zu 3,50 Euro Sachkosten und acht Euro für die Dienstleistung erstattet. Auch der Kieler Apotheker Torsten Dudda bezweifelt, dass sich die Corona-Tests dann noch lohnen. Er bietet sie im Hof seiner Lornsen-Apotheke an der Holtenauer Straße sowie an acht weiteren Stationen an.

Corona-Abstrichstation in Leezen auf der Kippe

„Ich muss die Situation erst einmal neu bewerten. Aber es wird schwierig werden, das Angebot flächendeckend im Stadtgebiet West aufrecht zu erhalten“, sagt Dudda.

Von der Entwicklung dürften vor allem ländliche Regionen betroffen sein, wo pro Zentrum weniger Bürger getestet werden. Michael Witt von der Agentur Kalkberg Konsorten etwa hatte unter dem Namen „Testzentrum.SH“ vier Abstricheinheiten im Kreis Segeberg aufgebaut, von denen er voraussichtlich nun nicht alle halten kann.

„Mit der Absenkung der Vergütung rechnet sich das nicht mehr“, sagt er. Der Standort im Örtchen Leezen etwa werde von den beiden in Bad Segeberg und dem in Wahlstedt mitgetragen. „Das ist eine Mischkalkulation.“

An starken Tagen kommen insgesamt bis zu 1500 Menschen, an schwächeren sind es nur 600. „Wir müssen zwar wirtschaftlich arbeiten, es steckt aber auch Idealismus drin, denn unsere Region liegt uns am Herzen“, so Witt.

Vergütung von 3,50 Euro reicht für Qualitätstests nicht aus

Entweder werde er nun die Öffnungszeiten kürzen oder vielleicht zwei Stationen schließen müssen. „Die Situation ist durch ein paar schwarze Schafe entstanden, die betrogen haben“, ärgert er sich. „Nun wird bestraft, wer gewissenhaft arbeitet.“

Wer die Vergütungssenkung beschlossen habe, sei sich wohl kaum über die Unkosten im Klaren. „Personal- und Mietkosten bleiben gleich“, sagt auch Apotheker Torsten Dudda. Er hat gerade erst investiert und in der Kieler Forstbaumschule ein weiteres Testzentrum mit langen Öffnungszeiten bis 21 Uhr geöffnet.

Auch in Strande testen seine Mitarbeiter, wo die Hotelgäste ab Montag nur noch vor Anreise und einmalig nach drei Tagen einen Test brauchen statt alle 72 Stunden. Ob das für den Betrieb des Testzentrums ausreiche, werde sich zeigen. „Nur die stärker frequentierten Stationen haben noch eine Chance“, so Dudda.

Thomas Lorentz vom Labor Krause mit 20.000 Corona-Tests pro Woche weist darauf hin, dass Antigen-Schnelltests von hoher Qualität und damit Genauigkeit noch immer sechs Euro kosten. Die künftige Vergütung von 3,50 Euro pro Test reiche deshalb nicht aus.

880 Anlaufpunkte für Bürgertests in Schleswig-Holstein

„Ich will schließlich meinen guten Ruf behalten“, so Lorentz. Er sieht derzeit zwei seiner 19 Standorte auf der Kippe. Das betreffe Schleswig und Selent, wo das Labor der einzige Anbieter sei.

„In Kiel verändern wir erst einmal nichts.“ Dort testet das Labor unter anderem am Bootshafen. Aber er werde den Markt beobachten.

Das tut auch das Land. Ein Rückgang oder gar Engpass an Testkapazitäten sei derzeit nicht zu erkennen, teilt das Gesundheitsministerium mit. „Reiserückkehrer werden weiterhin die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen.“

In Schleswig-Holstein gibt es laut Sozialministerium rund 880 Zentren und Stationen für Bürgertests. Sie werden möglicherweise auch deshalb weniger gefragt sein, weil die am Freitag von der Landesregierung beschlossene Corona-Bekämpfungsverordnung weniger Testpflichten vorsieht.

Hotelgäste müssen sich nach Ankunft etwa nur noch einmal nach drei Tagen einem Abstrich unterziehen. Zuvor war das alle 72 Stunden nötig. Auch bei Veranstaltungen im Kino und im Theater sind keine negativen Tests mehr vorgeschrieben.

Beim Sport in der Halle sind sie zudem erst nötig, wenn mehr als 25 Personen zusammen trainieren. Die neue Corona-Verordnung gilt ab Montag.