Vater missbraucht eigene Tochter sexuell

Kiel

Im Verlauf des fünftägigen Prozesses vor der Jugendstrafkammer legte der 32-Jährige ein weitgehendes Geständnis ab.

Mit seiner Aussage ersparte der Kraftfahrer der zur Tatzeit acht- bis neunjährigen Tochter den Auftritt als Zeugin vor Gericht. Die Kammer wertete dies strafmildernd. Strafverschärfend fiel eine einschlägige Vorstrafe ins Gewicht: Wegen sexuellen Missbrauchs einer 15-Jährigen war der Mann bereits zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Diese muss er jetzt voraussichtlich auch noch absitzen.

Anzeige

Vater soll mit Pflegefamilie gedroht haben

Die heute zehnjährige Tochter hatte sich in den Sommerferien vergangenen Jahres ihrer Tante anvertraut. Seit November 2019 sitzt der Vater in Untersuchungshaft. Laut Anklage verging er sich über zwei Jahre hinweg immer wieder an der Schutzbefohlenen – zumeist in der Wohnung der Familie, während die Mutter abwesend war. Am Kinderbett des Mädchens, auf dem Teppich und an der Wand stellten Kriminaltechniker Spermaspuren sicher. Tatort soll auch ein Kastenwagen gewesen sein, der dem Zusteller als Dienstwagen für Nachtschichten zur Verfügung stand.

Weitere KN+ Artikel

Schon vor der Missbrauchsserie war die Tochter zeitweise wegen Erziehungsdefiziten in einer Pflegefamilie untergekommen. Nach ihrer Darstellung drohte ihr der Vater an, er müsse in den Knast und sie erneut in eine Pflegefamilie, wenn sie die Übergriffe nicht für sich behalte.

Andere Opfer sollen ermutigt werden

In der Urteilsbegründung ging die Vorsitzende detailliert auf die einzelnen Taten ein. Zu körperlicher Gewalt oder zu einem Eindringen in den Körper des Opfers kam es demnach nicht. Doch die Richterin konfrontierte die im Zuschauerraum sitzenden Angehörigen mit Handlungen, die einem Geschlechtsverkehr schon sehr nahe gekommen seien.

Wie der Rechtsanwalt der Nebenklägerin, Stefan Kruber, auf Nachfrage mitteilte, sei es im Interesse seiner Mandantin, mit einer öffentlichen Berichterstattung über ihren Fall andere Opfer zu ermutigen, sich zu wehren, sich der Polizei zu offenbaren und die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Täter bestreitet pädophile Neigungen

Die Schülerin selbst tat sich zunächst offenbar schwer auf diesem Weg: Zwischen ihrem Gespräch mit der Tante und der Festnahme des Vaters vergingen Monate, weil sie vor dem Gang zur Polizei zurückschreckte. Eine Psychologin versucht jetzt, die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung zu lindern: Das Kind leide an Albträumen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, hieß es. Schulprobleme seien eine weitere Folge der Straftaten. Gerade in sogenannten Stillarbeitsphasen schweiften ihre Gedanken ab. „Wenn sie für sich arbeitet, kommen die Bilder wieder“, sagt ihr Anwalt. Er hatte auf fünf, die Staatsanwältin auf viereinhalb Jahre Haft plädiert.

Die Verteidigung begründete die Forderung nach einer Bewährungsstrafe mit der angeblichen Therapiebereitschaft des Täters. Doch der 32-Jährige hatte im Prozess pädophile Neigungen bestritten: Er sei ganz normal und habe sich von seiner Tochter nicht besonders sexuell angezogen gefühlt.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.