Kiel

Seit vier Wochen ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Kiel nach den tödlichen Schüssen am 19. Mai 2021 in Dänischenhagen und Kiel.

Einige Erkenntnisse aus den bisherigen Ermittlungen sind seitdem bekannt geworden. Viele Fragen bleiben aber noch unbeantwortet. Wir geben einen Überblick über den aktuellen Ermittlungsstand.

Der Täter und die Opfer

Mutmaßlich hat ein 47-jähriger Zahnarzt aus Westensee am 19. Mai in Dänischenhagen seine Ex-Frau (43), ihren neuen Freund (53) und in Kiel einen 52-jährigen Bekannten erschossen. Letzteren kannte der 47-Jährige aus seinem Westenseer Umfeld.

Der Zahnarzt hatte sich vor den Taten einen weißen SUV-Leihwagen besorgt. Von Zeugen war beobachtet worden, wie er damit vom Tatort in Dänischenhagen flüchtete. Nach Stunden auf der Flucht stellte sich der Westenseer am Abend auf einem Hamburger Polizeirevier.

Beim Haftprüfungstermin in Kiel räumte er über seinen Anwalt ein, für die Taten verantwortlich zu sein. Seitdem sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Lübeck.

Als Zahnarzt war der 47-Jährige neben seiner Praxis in Westensee auch seit 2015 in den Justizvollzugsanstalten Kiel und Neumünster tätig gewesen. Nach Angaben des Justizministeriums war er Anfang 2021 auf eigenen Wunsch ausgeschieden.

Einige Wochen zuvor soll der Westenseer seine Ex-Frau stark verprügelt haben, die daraufhin Anzeige wegen schwerer Körperverletzung erstattete. Daraus resultierte ein Kontaktverbot, dass es dem 47-Jährigen untersagte, sich seinen vier Kindern und seiner Ex-Frau zu nähern.

Der Tatablauf in Dänischenhagen und Kiel

Laut Oberstaatsanwalt Michael Bimler legen sich die Ermittler mittlerweile fest, dass der mutmaßliche Täter zunächst in Dänischenhagen schoss und später nach Kiel fuhr, um seinen 52-jährigen Bekannten zu töten. Gegen 10 Uhr am 19. Mai hatten Zeugen in Dänischenhagen Schüsse gehört und die Polizei verständigt.

Für die zweite Tat in Kiel gibt es bislang keine Zeugen. Mehr wolle man zum jetzigen Zeitpunkt zum Tathergang aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen, teilte Oberstaatsanwalt Bimler auf Nachfrage mit. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis steht aber fest: Alle drei Opfer sind durch mehrere Schüsse getötet worden.

In Dänischenhagen benutzte der Westenseer nach derzeitigem Ermittlungsstand eine vollautomatische Waffe, die durch das einmalige Betätigen des Abzuges mehrere Schüsse abgibt. Das Spurenbild in Dänischenhagen hatte die Kieler Staatsanwaltschaft dazu bewogen, gegen den 47-Jährigen einen Haftbefehl wegen zweifachen Mordes zu beantragen.

Bei einem Mordverdacht müssen bestimmte Merkmale wie Heimtücke oder Habgier vorliegen, bei denen die Wehrlosigkeit der Opfer ausgenutzt wird. Für die mutmaßliche Tat in Kiel wird dem Verdächtigen Totschlag vorgeworfen.

Die Waffen: Mutmaßlichem Tatverdächtigen wurde die Waffenhandelslizenz entzogen

Die vollautomatische Waffe ordnen die Ermittler bislang der Tat in Dänischenhagen zu. Als sich der 47-Jährige am Tattag in Hamburg der Polizei stellte, hatte er eine weitere Waffe dabei. Ob es sich auch um eine Tatwaffe handelt, ist bisher noch unklar. Möglicherweise in der kommenden Woche könne man weitere Informationen zu den Waffen mitteilen, sagte Oberstaatsanwalt Bimler am Mittwoch auf Nachfrage.

Offen bleibt auch die Frage, woher der Tatverdächtige die Waffen hatte. Als Jäger war er im Besitz einer Waffenkarte gewesen. Doch diese sowie seine eingetragenen Waffen hatte er im Januar bei der Waffenbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde abgegeben. Die Behörde hatte ihm zuvor aufgrund der Anzeige wegen schwerer Körperverletzung mit einer Sicherstellung seiner Waffen gedroht.

Auf Nachfrage bestätigte die Kreis-Waffenbehörde, dass der 47-Jährige seit Februar 2017 auch eine Waffenhandelslizenz besessen hatte. „Im Fall des Westenseer Bürgers wurde die Waffenhandelserlaubnis zeitgleich mit den Waffenbesitzkarten eingezogen“, sagte Andreas Brück von der Kommunalaufsicht des Kreises. Ein solcher Entzug entfalte grundsätzlich „sofortige Wirkung“. Dem 47-Jährigen war es also ab Januar nicht mehr möglich, offiziell Waffen zu kaufen oder damit zu handeln.

Die Rolle eines Helfers

Der Verdächtige selbst hatte die Polizei in Kiel auf die Spur eines Helfers gebracht. Er soll den Ermittlern gesagt haben, dass ein Bekannter ihm dabei geholfen habe, die mutmaßliche Tatwaffe aus Dänischenhagen verschwinden zu lassen.

Der Helfer zerlegte die Waffe demnach in mehrere Teile und versenkte sie im Eckernförder Hafenbecken, in der Kieler Förde vor Möltenort sowie im Nord-Ostsee-Kanal unterhalb der Levensauer Hochbrücke. Nach einer Befragung des Bekannten konnten Polizeitaucher an den Fundorten zehn Waffenteile sicherstellen, von denen sie sechs der möglichen Tatwaffe zuordnen konnten.

Wie und wann die Übergabe der Waffe stattfand, und was der Helfer von den Taten wusste, haben die Ermittler noch nicht bekannt gegeben. „Auch da laufen die Ermittlungen noch“, sagt Oberstaatsanwalt Bimler.

Das Motiv: Noch reine Spekulation

Eifersucht ist ein häufig gebrauchtes Wort, dass im Zusammenhang mit einem möglichen Motiv aus dem Westenseer Umfeld zu hören ist. Doch das ist bislang Spekulation.

Zur Motivlage und dem konkreten Auslöser für die Tat werde man sich aus Persönlichkeitsgründen nicht äußern, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Nach Tötungsdelikt in Dänischenhagen und Kiel: Der Ausblick

Die Erkenntnisse von ballistischen Untersuchungen sowie die Auswertung verschiedener Daten, zum Beispiel aus dem Fluchtauto, stehen bei den Ermittlungen ebenso noch aus wie die Ergebnisse aus einem 3D-Scan des Tatortes in Dänischenhagen.

Mit einer Anklageerhebung ist in ähnlichen Fällen nach drei bis vier Monaten zu rechnen, mit dem Beginn der Hauptverhandlung vor Gericht etwa ein halbes Jahr nach den Gewalttaten in Dänischenhagen und Kiel.