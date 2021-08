Kiel

Seit gut einer Woche starrt Wafa Shujai (47) immer wieder auf sein Handy. Was er liest und sieht, schnürt ihm die Kehle zu. Eigentlich müsste er keine Angst mehr haben. Er ist in Kiel, er ist Sicherheit. Aber die Angst ist wieder da. Sie beherrscht ihn, so wie die Taliban sein Land wieder beherrschen. Auch die anderen drei Afghanen, die wir in Kiel treffen, befürchten das Schlimmste. Sie müssen es wissen, sie sind alle selbst vor den Taliban geflohen.

Wie groß die Furcht, wie tief der Schmerz ist, könne er nicht kurz beantworten, sagt Shujai, dafür müsse er ein Buch schreiben. Aber er zeigt ein Video, das Anfang der Woche auf dem Flughafen in Kabul entstanden ist, und das Afghanen weltweit auf ihren Handys erreicht. Die Bilder zeigen Verzweiflung und pure Todesangst: „Ich musste weinen, als ich diese Szenen sah.“ Das Video von den Menschen, die auf ein Flugzeug klettern, um irgendwie aus dem Land zu kommen, wurde in Deutschen Medien nicht vollständig gezeigt.

„Wenn wir diese Bilder sehen, wie können wir da noch schlafen?“

Was nicht zu sehen war, ist der Teil, als das Flugzeug abhebt, sich aber einige Menschen immer noch an die Flugzeugräder klammern und dann, als der Flieger weit oben ist, in den Tod stürzen. Shujai deutet auf ein Handyfoto von zwei Männern, die nach dem Sturz blutüberströmt und leblos am Boden liegen. „Wenn wir das sehen, wie können wir da noch schlafen?“ Seine Stimme stockt, in seinen Augen stehen Tränen.

„Um meine Angst und meinen Schmerz zu beschreiben, bräuchte ich ein ganzes Buch“, sagt Wafa Shujai (47). Quelle: Ulf Dahl

„Wer nicht zahlt, zahlt mit dem Tod“

Abas Shanti (33) erzählt, was ihn am meisten beunruhigt: Als die Taliban 1994 das erste Mal das Land eroberten, hatten sie in seiner Provinz im Norden Afghanistans viele Leute erschossen. „Sie wurden getötet, weil sie Schiiten waren und nicht den Sunniten angehören, wie die Taliban.“ Shanti ist Schiite, und seine Geschwister sind immer noch in der Provinz. Von ihnen und allen anderen verlangen die Taliban jetzt eine monatliche Steuer, mit der sie ihre Kämpfer finanzieren wollen. „Wer nicht zahlt, bezahlt mit dem Tod.“

Abas (33) sorgt sich um seine Geschwister in Afghanistan. Quelle: Ulf Dahl

Er sorgt sich besonders um die Frauen und Mädchen. Vorher waren sie frei, jetzt müssen sie im Haus bleiben und sich verhüllen. Shanti hatte einen Freund, dessen Schwestern von den Taliban entführt und zwangsverheiratet wurden, sein Freund wollte das verhindern und wurde erschossen. Ein Bekannter von Shanti, der jetzt in Rendsburg lebt, hat seinen Vater vor einigen Tagen verloren. Der Mann war Mitglied der afghanischen Armee, er versuchte zu entkommen und wurde von einem Talib erschossen.

„Die Taliban sind brutal, sie sind wie Wildtiere.“

„Die Taliban halten sich nicht an die internationalen Menschenrechte, sie halten sich an gar keine Regeln und an kein Versprechen“, ist sich Hussein (46) sicher. „Sie sind sehr brutal, sie sind wie Wildtiere“, diesen Satz traut er sich nur zu sagen, weil er unter falschem Namen zitiert wird. Auch er ist Schiite. Was ihm drohen würde, wenn er zurückgehe, deutet er mit einer schnellen Handbewegung am Hals an, als würde ihm die Kehle durchschnitten.

Dieser afghanische Mann will anonym bleiben, er gibt sich hier den falschen Namen Hussein. Die Angst ist zu groß, dass er von den Taliban erkannt wird. Quelle: Ulf Dahl

„Sie drohten mich abzuschlachten wie ein Schwein“

Maruf Yawari (33) hat in Afghanistan als Dolmetscher für Eupol gearbeitet, einer Mission der Europäischen Union zum Aufbau der afghanischen Polizei. Vor zehn Jahren hat er dann ein Stipendium erhalten und in Lüneburg studiert. Seine Masterarbeit handelt von Frauen in Afghanistan. Dafür ging er zurück nach Kabul. Während er dort forschte, erhielt er Drohungen von den Taliban. Sie glaubten, er sei ein Spion des deutschen Geheimdienstes und kündigten an, ihn „abzuschlachten wie ein Schwein“.

Er musste zurück. In der Kieler Holstenstraße baute er seine eigene Firma namens „Sabs“ auf, ein Bildungsträger für integrative Maßnahmen, mit der er andere Flüchtlinge unterstützt. Seiner eigenen Familie kann er jedoch nicht helfen. Seine Schwester (17) und Mutter sind noch in Afghanistan. Sein Bruder, der, wie er selbst eine Ortskraft war und für die Nato gearbeitet hat, sitzt seit Montag auf gepackten Koffern. „Er wartet auf den Anruf, dass er ausfliegen darf.“ Ob er dann unbeschadet den etwa hundert Kilometer entfernten Flughafen erreicht, ist ungewiss.

Maruf Yawari mahnt an, dass nicht nur die Kernfamilien der Ortskräfte in Gefahr sind, sondern auch ihre Eltern und Geschwister. Quelle: Ulf Dahl

„Wir haben Verwandte, die Taliban sind. Die kennen mich und meine Familie“, berichtet Yawari. „Ich kann nicht schlafen. Ich habe Angst um sie.“ Für seine Schwester und seine Mutter kann er nichts tun, zwar sollen Ortskräfte und ihre Kinder und Eheleute ausgeflogen werden und Asyl erhalten. „Aber die Geschwister und Eltern von uns Ortskräften dürfen nicht kommen, dabei sind sie genauso in Gefahr.“

Um sich zu schützen, müssen die Menschen nicht nur im realen Leben auf der Hut sein, sondern auch im Netz. Aktivisten würden nur noch mit anonymen Profilen posten. Und auch alle anderen seien in den sozialen Medien jetzt sehr vorsichtig. Die Frauen und Mädchen zeigen statt ihrer Profilbilder etwas Unverdächtiges wie etwa Blumen. „Keiner würde sich gegen die Taliban äußern. Am 14. August waren wir noch freie Menschen, am 15. ist uns die Freiheit von einem auf den anderen Tag genommen worden.“ Obwohl er weit weg und in Sicherheit ist, sagt auch Maruf Yawari bewusst nichts gegen die Taliban. Und er brauchte einen Tag Bedenkzeit, bis er sich entschieden hatte, mit vollem Namen in der Zeitung zu stehen. Die Angst vor den Taliban verfolgt ihn bis nach Kiel.