Obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) der Bundesregierung noch nicht zur vierten Spritze gegen das Coronavirus für die breite Bevölkerung geraten hat, ist sie in Schleswig-Holstein längst an der Tagesordnung. Offenbar lassen sich immer mehr Menschen den zweiten Booster verabreichen, die nicht zu der von den Experten empfohlenen Gruppe gehören. Das sei nach ärztlicher Entscheidung auch kein Problem, heißt es aus dem Kieler Gesundheitsministerium.

Während die Anteile von Erst- und Zweitimpfungen in Schleswig-Holstein seit Monaten bei je rund 80 Prozent nahezu stagnieren und es bei der dritten Corona-Spritze nur noch langsam vorangeht, steigt die Zahl der Viertimpfungen. Knapp 223.000 Schleswig-Holsteiner haben sie bereits. Unter den Erwachsenen beträgt die Quote 14,2 Prozent – das ist unter allen Bundesländern mit Abstand der höchste Wert.

Mit Impfarzt klären, wie sinnvoll der zweite Booster ist

Dabei bezieht sich die Stiko-Empfehlung für die vierte Impfung frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischung nur auf Menschen, die älter als 70 Jahre sind oder zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehören. Sie sollten nicht auf den an die Omikron-Variante angepassten, für September angekündigten Impfstoff warten, sagt Stiko-Chef Thomas Mertens. Wer in einem medizinisch-pflegerischen Beruf arbeitet, kann den zweiten Booster zudem nach sechs Monaten bekommen. Für alle anderen sieht Mertens mehr als drei Spritzen skeptisch. Bislang hatte sich Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium strikt an die Vorgaben von dessen Kommission gehalten und Impfungen erst angeboten, wenn das Gremium dazu riet. Das ist inzwischen anders.

Maßgeblich für das Angebot in den 21 Impfstellen des Landes seien in der Regel zwar die Empfehlungen der Stiko, heißt es auf Nachfrage aus dem Gesundheitsministerium. Aber: „Bei medizinischer Indikation und nach jeweils individueller Entscheidung vor Ort können grundsätzlich auch weitere Personen eine vierte Impfung erhalten – ausreichend Impfstoff wäre hierzu grundsätzlich vorhanden“, so eine Sprecherin.

Wer also nach der Grundimmunisierung und erster Auffrischung einen weiteren Booster erhalten möchte, müsse das direkt mit dem Arzt abklären. Das sei so mit den Medizinern in den Impfstellen abgesprochen. Wie viele Menschen in Schleswig-Holstein das bereits in Anspruch genommen haben, werde nicht eigens gezählt. Das Angebot ist auch noch längst nicht jedem bekannt.

Vierte Corona-Impfung in Schleswig-Holsteins Impfstellen möglich

In Kiel wird es bereits praktiziert. „Wer die vierte Impfung haben möchte, bekommt sie“, so Stadtsprecherin Kerstin Graupner. „Ob dieser zusätzliche Schutz benötigt wird, muss aber der Hausarzt entscheiden.“ Aktiv beworben werde das Vorgehen nicht. So ist es auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Wir fahren keine Kampagne, das liegt nicht in unserer Zuständigkeit“, erklärt Thomas Buchhold, Leiter des Corona-Lagezentrums.

„Wir bieten die vierte Impfung als Vorsorge für den Herbst an, weil wir es für richtig halten, wenn sich die Menschen auch außerhalb der Stiko-Empfehlung versorgen“, so Buchhold. Das sei möglich, weil weder Impfstoffe noch Termine knapp sind. „Es bleibt eine individuelle Entscheidung.“ Nachfrage ist in den Impfstellen durchaus spürbar, etwa in Neumünster.

„Wir haben die Indikation für eine vierte Impfung beziehungsweise zweite Boosterung erweitert, da zunehmend Menschen unter 70, auch unter 60 Jahren kommen, die dringend diese Impfung wünschen – das entspricht der ,früheren’ Priorisierung 2 und 3, nämlich Personen mit einem sozial oder beruflich erhöhtem Risiko“, sagt Stadtsprecher Stephan Beitz. Der Gesundheitsdienst rechne damit, dass es dafür ohnehin bald eine allgemeine Empfehlung geben wird.

Hausärzteverband Schleswig-Holstein: Keine eindeutige Empfehlung möglich

„Bei der nicht wie bisher zu quantifizierenden echten Infektionsquote scheint ein solches Vorgehen zumindest geeignet, auch in der derzeit etwas ruhigeren Lage schwere und krankenhauspflichtige Verläufe zu minimieren“, heißt es aus Neumünster. Unter Medizinern gebe es eine breite Diskussion über die vierte Impfung für alle, berichtet Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein. Als ausdrücklich notwendig bezeichnet er die vierte Corona-Impfung jedoch nur für die von der Stiko genannten Gruppen.

Darüber hinaus sei keine eindeutige Empfehlung möglich. Die Datenlage spreche weder dafür noch dagegen. „Wer ein besonders großes Sicherheitsbedürfnis hat, etwa wegen Risikogruppen in der Familie oder um sich für eine Auslandsreise abzusichern, kann sich zum vierten Mal impfen lassen“, so Maurer. Abraten würde er nur zwei Gruppen: Jungen Menschen, die gesund und geboostert sind, sowie allen, die in den vergangenen Monaten mit dem Coronavirus infiziert waren. „Die brauchen die vierte Impfung auf keinen Fall.“