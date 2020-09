Kiel

Geplant sind nun 344 Vorranggebiete auf etwa 32.075 Hektar Land. Die Gesamtfläche stieg damit gegenüber dem vorherigen Entwurf um 124 Hektar. "Wir halten aber immer noch knapp 98 Prozent der Landesfläche frei von Windkraftanlagen", sagte Innenstaatssekretärin Kristina Herbst.

Innerhalb der künftigen Vorranggebiete stehen 2205 der Bestandsanlagen, 995 Windräder befinden sich außerhalb. "Sie stehen unter Bestandsschutz, müssen aber mittelfristig abgebaut werden", so Herbst. So könne eine Entlastung des Landschaftsbildes erreicht werden.

Anzeige

Nach dem dritten Anlauf der Windkraftplanungen waren rund 3000 Stellungnahmen eingegangen. Das Land habe sich "intensiv" damit auseinandergesetzt, so Herbst. Ein Großteil der Entscheidungen zu den 967 Windpotenzialflächen sei aber unverändert geblieben - nämlich 840 Stück. An anderen Stellen sei nachjustiert worden, weil sich die Bedingungen vor Ort veränderten.

Weitere KN+ Artikel

Gründe für Überarbeitung: Großvogelhorste und Änderungen bei der Wohnbebauung

"Die Welt dreht sich weiter, während solche Planungen laufen. Da beschließt schon mal ein Großvogel, woanders ein neues Nest zu bauen", nannte Herbst ein Beispiel. Das sei in Ostholstein und im Lauenburgischen der Fall gewesen. Auch Änderungen bei der Wohnbebauung hätten eine Rolle gespielt. Fünf Vorranggebiete wurden gestrichen, dafür sind acht andere hinzugekommen. In 100 Vorranggebieten habe es "kleinteilige Änderungen" gegeben.

Im Planungsraum 1, der die Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg umfasst, sind 64 Hektar an Fläche weggefallen. Im Planungsraum 2, der die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde sowie Kiel und Neumünster betrifft, seien 384 Hektar an potenziellen Flächen hinzugekommen. Im Planungsraum 3 ( Dithmarschen, Herzogtum-Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg, Segeberg, Steinburg, Stormarn und Lübeck) fielen 120 Hektar weg.

Windkraftgegner kritisieren Teilanhörung

Die veränderten Regionalpläne werden nun für vier Wochen ausgelegt - die öffentliche Anhörung gilt aber nur für die Teile, die sich auf neue Flächen beziehen. „Eine Teilanhörung ist unserer Auffassung nach nicht Bestandteil eines rechtmäßigen Verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung“, kritisiert die Vorsitzende des Landesverbandes Vernunftkraft, Susanne Kirchhof.

Ziel ist es, die Pläne noch vor Ablauf des Moratoriums, unter Dach und Fach zu bringen. "Versprechen tue ich nichts", sagte Herbst. Das hänge natürlich von den Stellungnahmen ab. "Aber es ist möglich." Trotz des laufenden Moratoriums hat das Innenministerium bislang in diesem Jahr Ausnahmegenehmigungen für 100 Windräder mit einer Gesamtleistung von 385 Megawatt erteilt.

Lob von Jamaika-Koalitionspartnern

Beifall gab es vor allem aus den eigenen Reihen der Regierungskoalition. „Allen Unkenrufen zum Trotz hat Jamaika es geschafft, die benötigten Flächen für den Windkraftausbau vorzusehen, um die energiepolitischen Ziele zu erreichen", so Oliver Kumbartzky ( FDP). Jamaika habe "geliefert". Bernd Voß (Grüne) nannte es eine "große Leistung" der Landesplanung, dass nun die letzte Phase der Beteiligung erreicht sei.

Auch Lukas Kilian ( CDU) ist der Meinung, das Land mache entscheidende Schritte, um das Ziel von jährlich 500 Megawatt Zubau zu erreichen. "Nun gilt es, zeitnah die vierte Öffentlichkeitsbeteiligung abzuarbeiten, damit der Landesentwicklungsplan Wind mit größtmöglicher Akzeptanz der Bevölkerung sein Ziel noch in diesem Jahr erreichen kann“, so Kilian.

SPD : Regierung hat aus Schleswig-Holstein "windenergetische Einöde" gemacht

Auch der Bundesverband Windenergie nannte den Kabinettsbeschluss zwar einen "Mut machenden Schritt in Richtung Landesplanung", so der Landesgeschäftsstellenleiter Marcus Hrach. "Nach über fünf Jahren geht es jetzt nur noch darum, das Verfahren in diesem Jahr endlich zu einem Ende zu bringen, damit für die Branche endlich wieder Planungssicherheit besteht." Das sei nicht nur wichtig für die regionale Wirtschaft, sondern auch eine dringende Mindestanforderung im die Klimaziele zu erreichen. "Die letzten drei Jahre waren für die Branche gemessen an den landeseigenen Zielen verlorene Jahre", kritisiert Hrach.

Das jetzige Ergebnis zeige, dass "unhaltbare Wahlversprechen" von CDU und FDP zum Stillstand des Windkraftausbaus geführt hätten, so Thomas Hölck ( SPD). "Diese haben zu einer Komplexität und Widersprüchlichkeit im nunmehr vierten Entwurf geführt, die keiner mehr nachvollziehen kann." Wenn die Regierung ihr Moratorium aufhebe, sei das von ihr verursachte Chaos längst nicht vorbei. Aus dem einstigen "Pionierland der Windenergie", sei "eine windenergetische Einöde" geworden.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein.