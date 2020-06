Rendsburg

Das bestätigte Organisatorin Nicole Rönnspieß nach Abschluss der Aktion. "Der Lauftag war ein wirklich gelungenes Event", sagte sie. "Es zeigt, dass die diakonischen Kolleginnen und Kollegen im Land zwischen den Meeren sich spontan sportlich aktiv und unheimlich engagiert einbringen."

Ein Euro pro Kilometer von der Diakonie

50 Cent wollte die Diakonie für jeden einzelnen gelaufenen Kilometer von Mitgliedern in diakonischen Organisationen - und verdoppelte die Summe im Ziel noch einmal. Also waren die 62 Läufer insgesamt 625,32 Kilometer unterwegs.

Der virtuelle Spendenlauf war eine Aktion, die den wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Lauf zwischen den Meeren ersetzen sollte. Dieser Staffellauf hätte eigentlich am Sonnabend von Husum bis Damp geführt. Das Geld geht an die Corona-Familienhilfe der Aktion #SHbleibtstark der Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung.

Menschen liefen durchschnittlich zehn Kilometer weit

"Wir sind beeindruckt davon, dass sich so viele Läuferinnen und Läufer kurzfristig auf dem Weg gemacht haben und mit großem Einsatz gelaufen sind. Immerhin durchschnittlich zehn Kilometer", lobte Diakonie-Sprecher Friedrich Keller. Insgesamt seien für die Corona-Familienhilfe schon Spenden in Höhe von 455.713 Euro eingegangen.

"Die Fotos und Laufergebnisse sind den ganzen Tag per Mail und Whatsapp bei mir eingepurzelt", berichtete Rönnspieß. "Ich bin sehr bewegt, wie viel Herz und Leidenschaft da auf die Straße gebracht wird - für die Familien in Not." So werde aus vielen kleinen Einzelläufen wegen des Social Distancings in Corona-Zeiten auf einmal doch wieder ein großes Gemeinschaftsgefühl.

