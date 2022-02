Vogelgrippe grassiert: Jetzt sterben Kegelrobben und Seehunde in der Ostsee

Stralsund/Insel Riems

Die Vogelgrippe wird inzwischen auch eine Gefahr für Kegelrobben und Seehunde. In der Nord- und Ostsee sind erste Meeressäuger an dem tödlichen Virus gestorben. In Deutschland wurden drei tote Seehunde im schleswig-holsteinischen Wattenmeer auf den Geflügelpest-Subtyp H5N8 getestet. In der Ostsee haben Wissenschaftler den Erreger laut Friedrich-Loeffler-Institut bei einer toten Kegelrobbe vor Schweden identifiziert.

„Die Säugetiere haben sich vermutlich über Aas, genauer tote infizierte wilde Wasservögel infiziert“, sagte die Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts, Elke Reinking. Hierbei könnten die Tiere große Virusmengen aufgenommen haben – sogenannte „Spill-over-Infektionen“. Da die hohen Viruslasten im Gehirn der toten Tiere gefunden wurden, gehen die Forscher davon aus, dass die Infektion wahrscheinlich auch die Todesursache war.

Einzelfälle belegen grundsätzliche Infektionsgefahr für Säuger

Nach Angaben der Wissenschaftler handelt es sich um Einzelfälle, die 2021 entdeckt wurden. Eine Übertragung des Erregers von Kegelrobbe zu Kegelrobbe – also von einem Meeressäuger auf einen anderen Meeressäuger – sei bislang nicht beobachtet worden, so Reinking. „Die bisher wenigen Einzelfälle zeigen aber, dass eine grundsätzliche Infektionsgefahr für Säugetiere vorhanden ist und damit eine verstärkte Überwachung angezeigt ist.“

Sind möglicherweise unentdeckte Vogelgrippe-Infektionen eine Ursache für den deutlichen Anstieg der Kadaverfunde von Kegelrobben an der Küste von MV? An den Stränden zwischen Wismar und Ahlbeck wurden im vergangenen Jahr 125 Kegelrobbenkadaver entdeckt – so viele wie noch nie. Den Anstieg der Totfunde führte das Meeresmuseum, das die Kadaver systematisch untersucht, bislang hauptsächlich auf die steigenden Bestände zurück.

„Bisher hatten wir keinen Fall dabei“, sagt Meeresbiologin Linda Westphal. Aber es seien auch nur sehr wenige Kadaver virologisch untersucht worden, da bei den meist stark verwesten Tieren keine Untersuchungen mehr möglich seien. Die Forscher des Meeresmuseums wollen in Rücksprache mit dem FLI nun prüfen, ob sich eingefrorene Proben nachträglich analysieren lassen. Zudem soll aufgrund der aktuellen Situation bei weiteren Untersuchungen verstärkt darauf geachtet werden.

H5N8 ernste Gefahr für Kegelrobben?

Dass sich Robben bei infizierten Seevögeln anstecken, halten die Stralsunder Meeresbiologen generell für denkbar. „Robben und Seevögel kommen an einigen Liegeplätzen sehr nah zusammen“, so Westphal. Bekannt sei, dass Robben gelegentlich auch Seevögel erbeuten, insbesondere schwächere, erkrankte Vögel.

Wird die Seuche zu einer ernsten Gefahr für die gerade wachsenden Kegelrobben-Bestände vor der Küste? Ein solches Szenario sehen die Meeresbiologen derzeit nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt gehe man davon aus, dass es bei Einzelfällen bleiben werde, so Westphal. Ausgeschlossen ist das allerdings nicht: Im Jahr 2014 verendeten mehrere Hundert Seehunde in der Nordsee am Grippeerreger H10N7.

Auch Rotfüchse und Fischotter mit H5N1 infiziert

Auch der aktuell dominierende Geflügelpest-Erreger H5N1 ist bereits bei Säugetieren in Europa nachgewiesen worden. Betroffen waren demnach Fischotter, Rotfüchse sowie ein Iltis – unter anderem in den Niederlanden, Estland, Schweden und Finnland.

Die Wissenschaftler des FLI rechnen aber nicht damit, dass der Erreger wie die gleichnamige Variante von 2006/2007 in größerem Umfang auf den Menschen übertragen wird. Der aktuell dominierende Subtyp sei von der 2006/2007 aufgetretenen Variante in Genetik wie auch in den biologischen Eigenschaften „eindeutig unterscheidbar“, so Reinking. Ein wesentlicher Unterschied: deutlich weniger „Spill-over-Übertragungen“ von Vögeln auf Säugetiere.

Allerdings meldete Großbritannien Anfang Januar einen Geflügelpest-Nachweis bei einem Tierhalter, der sehr engen Kontakt zu seinen infizierten Enten hatte. Ob es sich hierbei um eine echte Infektion oder lediglich um einen Viruskontakt gehandelt habe, sei bislang ungeklärt, so Reinking. Beim Umgang mit toten Vögeln sei deshalb äußerste Vorsicht geboten. Auch die Kadaver von Kegelrobben und Seehunden sollten nicht mit bloßen Händen angefasst werden.

Von Martina Rathke/RND