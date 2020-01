Rund 14 Jahre ist es her, dass Volker Ehlers die Erlaubnis in seinen Händen hielt, mit Nordbrief in die Zustellung von Post einzusteigen. Jetzt ist der 64-Jährige, der die Kieler Vertriebsgesellschaft Universal mbH (VGU) zu einem erfolgreichen Unternehmen aufgebaut hat, in den Ruhestand gegangen.