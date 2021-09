Kiel

Vor bundesweitem TV-Publikum bekräftigte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin am Dienstagabend bei Markus Lanz noch einmal ihre Linie in der Sprachdebatte: Gendersternchen, Binnen-I oder Unterstrich gehören für sie nicht in Klassenarbeiten oder Schulaufsätze. „Die Frage ist: Kann ein sechs- oder siebenjähriges Kind tatsächlich die deutsche Sprache erlernen, wenn im Wort solche Sonderzeichen verwendet werden? Es geht um die Lernbarkeit und die Lesbarkeit der Sprache“, so Prien. Es sei vollkommen legitim, wenn Zwölftklässler im Unterricht über Gendersprache diskutierten. Es müsse aber eine einheitliche Sprache gelehrt werden und dabei folgten die Schulen den Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung.

Angesprochen auf den Wunsch ihres Parteikollegen Tobias Koch, per Volksentscheid eine einheitliche Linie für staatliche Stellen und Schulen zu finden, sagt die Ministerin auf Anfrage: „Für die Schulen im Land sind die Regelungen eindeutig.“ Sie merke aber, dass es einen Wunsch nach einer breiten gesellschaftlichen Debatte zu Fragen geschlechtergerechter Sprache gibt. „Wie diese gesellschaftliche Debatte laufen soll, da will ich den Damen und Herren Abgeordneten keine Ratschläge geben.“

Im Interview mit unserer Zeitung hatte Landtags-Fraktionschef Koch es „eigenmächtig“ genannt, wenn öffentliche Institutionen eine andere Sprache verwendeten, „ohne dafür eine rechtliche Grundlage zu haben, geschweige denn eine Akzeptanz.“

Vogt: „Man sollte so sprechen, wie man es für richtig hält“

Im Landtag findet er für seine Idee der Volksabstimmung allerdings keine breite Unterstützung. Nicht nur SPD und SSW halten einen Volksentscheid in dieser Frage für überflüssig, auch aus dem Lager der Regierungsparteien gibt es kein Verständnis. „Ich kann nicht verstehen, dass die CDU jetzt so einen Wind um gendersensible Sprache macht“, sagt Ines Strehlau (Grüne). Sprache präge das Bewusstsein. Alle Menschen sollten sich durch sie angesprochen fühlen. „Das haben die Universitäten bereits erkannt und auch in CDU-geführten Ministerien wird beispielsweise auf der Homepage gegendert.“ An dieser Weiterentwicklung von Sprache änderten auch Volksentscheide nichts.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt nennt sich selbst zwar keinen Freund des Genderns. Er halte es aber für richtig, bei Sprache eine gewisse Sensibilität zu zeigen. „Man sollte aber grundsätzlich so sprechen, wie man es für richtig hält“, so Vogt. Eine Anordnung helfe wenig.