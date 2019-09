Kein Grundrecht auf bezahlbaren Wohnraum

Kiel

Die Volksinitiative war von den Landesverbänden des Mieterbunds und des Sozialverbands initiiert worden. Ihre Begründung: Immer mehr Menschen würden keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden.

Hauptgrund sei ein massiver Mangel an Sozialwohnungen, ein weiterer die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen vor allem in Kiel und im Hamburger Rand.

Volksinitiative fordert Grundrecht auf angemessenen Wohnraum

Die Forderung: Das Grundrecht auf angemessenen Wohnraum sollte in die Landesverfassung aufgenommen werden. Es sollte die Landespolitik dazu verpflichten, angemessenen Wohnraum als Daueraufgabe zu begreifen.

Es dürfe nicht wieder vorkommen, dass das Land sehenden Auges trotz vieler Warnungen in einen Mangel an preiswerten Wohnungen hineinschlittere. Das sahen 40.000 Bürger genauso und unterstützten die Volksinitiative.

Umfangreiches Dossier

Der Wohnungsmarkt in Kiel

Regierung: Grundrecht nutzt niemanden

Der Landtag wird sich zwar mit den Forderungen der Volksinitiative befassen. Doch die Regierungsfraktionen von CDU, Grünen und FDP haben im Innen- und Rechtsausschuss klargemacht, dass sie die Forderung der Volksinitiative nicht erfüllen werden. Die Jamaika-Koalition argumentiert: Ein solches Grundrecht sei nicht einklagbar und nütze niemandem.

Mieterbund ist fassungslos

Mieterbund und Sozialverband reagieren mit Unverständnis und Kritik. "Wir sind fassungslos über diese kurzsichtige Entscheidung", sagte Ann Sophie Mainitz, Geschäftsführerin des Mieterbunds in Kiel. "Es ist vollkommen unverständlich, dass die CDU, Grünen und FDP es für nicht notwendig erachten, bezahlbares Wohnen zu schützen und dieses als Grundrecht für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes in die Verfassung aufzunehmen. Insbesondere die Positionierung der Grünen, die zu Beginn die Volksinitiative unterstützten, ist für uns nicht nachzuvollziehen."

Sozialverband : Politik muss Sorgen ernst nehmen

Auch Jutta Kühl, Landesvorsitzende des SoVD, kritisierte den Beschluss der Regierungsfraktionen scharf: "Die Aufnahme des Rechts auf bezahlbaren Wohnraum in die Landesverfassung wäre für alle Bürgerinnen und Bürger ein starkes Signal, dass Politik die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nimmt. Leider verspielen die Regierungsfraktionen hier eine große Chance."

Offenbar hätten CDU, FDP und Grüne noch nicht realisiert, dass Wohnen für viele Menschen zu einem Armutsrisiko geworden sei. Anders sei die Ablehnung eines Staatsziels, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nicht zu verstehen. Jutta Kühl appellierte an die Abgeordneten des Landtages, sich nicht dem Fraktionszwang zu beugen: "Die Abgeordneten sollten sich bewusst sein, dass sie in erster Linie den Menschen und nicht den Parteien in unserem Land verantwortlich sind."

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier