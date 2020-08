Lübeck

Das hochsommerliche Wetter hat am Wochenende viele Strände der Nord- und Ostsee an ihr Limit gebracht. Am Samstagnachmittag war der Urlauberandrang so groß, dass einige Strände dringend von einer Anreise abrieten. Wie Kur- und Tourismusdirektionen am Sonntagmittag erklärten, ging es im Vergleich zum überfüllten Vortag am Sonntag entspannter zu. Zwar seien die meisten Strände bereits am Mittag gut gefüllt gewesen, doch hätten das bedeckte Wetter und die überfüllten Strände vom Vortag den Gästeansturm abflachen lassen.

Am Samstag hatte der blaue Himmel derart viele Gäste in die Lübecker Bucht gelockt, dass Scharbeutz' Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos) bereits mittags dringend von einer Anreise abgeraten hatte. Ein ähnliches Bild bot sich am Timmendorfer Strand. Auch hier empfahl die Kurdirektion, von einer Fahrt in die Lübecker Bucht abzusehen. Die sogenannte Strandampel der Website «strandticker.de» stand zum Mittag hin auch für die Strände von Haffkrug, Sierksdorf, Pelzerhaken und Rettin auf rot.

Ansturm ließ am Nachmittag etwas nach

Am Sonntagmittag ließ der Gästeansturm etwas nach. In Scharbeutz standen die Strandampeln am Mittag zwar bereits teilweise auf rot. Im Vergleich zum Tag zuvor füllten sich die Strände allerdings etwas langsamer, wie Bürgermeisterin Schäfer sagte. Einen zunehmenden Andrang am Nachmittag könne sie aber nicht ausschließen. Der Timmendorfer Strand sei wie erwartet auch am Sonntag reichlich voll, erklärte der Kurdirektor. Auch in Grömitz waren schon am Mittag fast alle Strandkörbe belegt, wie eine Sprecherin des Tourismus-Service sagte. Wegen der zum Ferienende zahlreichen Abreisen sei es aber ruhiger.

Auf Fehmarn waren am Samstag laut Tourismusdirektion die vier konzessionierten Strände schon am Mittag gefüllt. Besucher hätten aber auf die Naturstrände der Insel ausweichen können. Auch wegen des bedeckten Wetters verhielten sich die Gäste am Sonntag etwas verhaltener. Ohnehin seien viele Urlauber bereits abgereist.

Auch an der Nordsee wurde es eng

In Travemünde gab es am Samstag zunächst noch Platz. Am Nachmittag war es jedoch auch auf den breiten Stränden eng geworden, wie die Kurdirektion informierte. Weil die Hitze am Sonntag etwas nachgelassen habe und vielleicht, weil sich viele Tagesgäste der vollen Strände vom Vortag allzu bewusst waren, sei es auch hier gelassener zugegangen.

An der Nordsee wurde es am Samstag vor allem in St. Peter-Ording eng. Wie die Tourismusdirektion mitteilte, lag das jedoch weniger an vollen Stränden, sondern vielmehr an verstopften Zufahrten. Die Konsequenz: Bereits gegen Mittag sollte eine Anreise nicht mehr möglich sein, Autos seien abgeschleppt worden. Daraus hätten die Besucher scheinbar gelernt. Am Sonntagmittag war der Strandparkplatz zwar wiederum gut gefüllt, die Straßen waren demnach allerdings problemlos befahrbar - kein Vergleich zu Samstag. Eine größere Herausforderung stelle vielmehr der ablandige Wind dar, der die Strandaufsicht zu erhöhter Aufmerksamkeit zwinge.

In Büsum hatte am Wochenende der starke Bettenwechsel durch die endenden Ferien einen extremen Andrang verhindert. Am Sonntagnachmittag könne der Zulauf jedoch wieder wachsen, hieß es.

Von RND/dpa