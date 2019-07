Lübeck

Die Autobahn 1 wird am Montag um 9 Uhr für 24 Stunden in Richtung Norden voll gesperrt. Die Sperrung gilt für den Bereich zwischen dem Kreuz Lübeck und der Anschlussstelle Moisling.

Der Grund ist ein Hitzeschaden, der am Sonntag bemerkt wurde. Wegen der hohen Temperaturen hatten sich die Betonplatten ausgedehnt und im Bereich einer Fuge übereinander geschoben. Die Experten der Autobahnmeisterei sprachen vor Ort dabei von einem sogenannten „Blow up“.

Bis zum Morgen wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an den beschädigten Fahrbahnen vorbeigeführt, es kam zu langen Staus am Sonntagabend. Die zwei beschädigten Bahnen blieben gesperrt.

"Das könnte sonst für Motorradfahrer tödlich sein"

Die Fahrbahnschäden stellten sich für die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei als so schwerwiegend dar, dass eine kurzfristige Ausbesserung mit Schnellteer nicht möglich war. „Der Beton muss gegossen werden und aushärten, das dauert leider so lange“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Er weiß darum, wie ärgerlich so eine Sperrung Richtung Ostsee für die Menschen im Sommer ist, bat aber um Verständnis für die Maßnahme: „Wenn ein Motorrad über so eine Stelle fährt, dann kann das tödlich enden.“

Ebenfalls auf der A1 staute es sich bereits früher am Sonntag zwischen dem Kreuz Bad Schwartau und dem Kreuz Lübeck. Dort löst sich der lange Stau am Abend langsam auf. Auf der A7 kam es auch zu Hitzeschäden in der Lüneburger Heide.

Von RND/kha/kh