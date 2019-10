Vollverschleierung: Das sagt die Uni-Vizepräsidentin

Kiel

KN-online: Frau Prof. Pistor-Hatam, hat das Kieler Uni-Präsidium seine Meinung zur Vollverschleierung in den vergangenen Monaten geändert?

Anja Pistor-Hatam: Nein.

Es heißt, die Studentin habe angeboten, vor Klausuren mit einer weiblichen Aufsichtsperson in einen Nebenraum zu gehen, um dort ihren Schleier zu lüften und sich auszuweisen.

Darauf sind wir längst eingegangen. Unsere Richtlinie war eine politische Aussage. Wir möchten, dass der Landtag ein Gesetz verabschiedet, das die Vollverschleierung an Hochschulen in Lehrveranstaltungen und Beratungsgesprächen verbietet. Da wir bisher keine rechtliche Grundlage haben, konnten wir nur eine Richtlinie erlassen und müssen diese natürlich an die Gesetze anpassen und der Studentin, wenn es möglich ist, die Teilnahme an Seminaren ebenso ermöglichen wie an Prüfungen.

Was heißt das?

Das heißt, dass man das im Einzelfall prüft. Das, was Sie zitiert haben, haben wir im Sommersemester längst getan: Die Studentin lüftet ihren Schleier vor einer anderen Frau, lässt ihre Identität feststellen und kann an einer Klausur teilnehmen. Sobald sie den Raum verlassen hat und zurückkehrt, muss das Verfahren wiederholt werden.

Am nächsten Wochenende wird der Kieler Schleierstreit zum Thema auf dem Landesparteitag der Grünen in Büsum. Welche Erwartungen haben Sie an die Partei als Bündnispartnerin der Jamaika-Regierungskoalition?

Ich habe die Hoffnung, dass sich bei den Grünen diejenigen durchsetzen, die der Meinung sind, dass ein Vollverschleierungsverbot an Hochschulen sinnvoll ist. Ich habe von einigen Grünen-Gründungsmitgliedern Rückmeldungen bekommen, nicht nur von Frauen, die für gegenteilige Äußerungen grüner Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein kein Verständnis haben.

Ist das Thema angesichts eines Einzelfalls wirklich diese Aufregung wert?

Es geht um eine Grundsatzentscheidung. Da ist es egal, ob es eine oder mehrere Personen sind. Bei der einen Studentin wird es ja möglicherweise auch nicht bleiben. Das heißt, wir sollten ausloten, wo die Grenzen unserer Toleranz liegen. Und ich finde, das darf auch gern einmal bundesweit diskutiert werden.

Nicht nur bei den Grünen wird die Frage der Selbstbestimmung von Frauen heftig diskutiert. Warum lassen Sie dieses Argument nicht gelten?

Es geht nicht darum, dieses Argument nicht gelten zu lassen. Die Frage ist, was hinter der Vollverschleierung steckt. Ist das nicht eine politische Aussage, geht es dabei nicht um Exklusion? Man will nicht gesehen werden, aber man sieht. Welche politische Überzeugung kommt dabei zum Ausdruck? Die Studentin, um die es hier geht, hat gesagt, dass sie einer salafistischen Gruppierung angehört, und die vertritt eine ganz bestimmte politische Auffassung vom Islam inklusive der Vollverschleierung von Frauen. Das ist eine Minderheitenmeinung und nicht Konsens unter Musliminnen und Muslimen. Insofern ist die Frage, ob man in diesem Fall eine politische Ideologie duldet oder ob man sagt, dass hier der Punkt erreicht ist, an dem die Grenze unserer Toleranz erreicht ist.

Sie sind Islamwissenschaftlerin. Muss die Universität nicht das Recht auf Religionsfreiheit akzeptieren?

Ja, das ist ein schwieriger Punkt. Das Recht auf Religionsfreiheit und das Recht auf Wissenschaftsfreiheit stoßen aufeinander. Welches Recht in dieser Situation Vorrang haben soll, kann letztlich nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Aber dazu braucht man erst einmal ein Gesetz, gegen das jemand klagt.

Ihre Entscheidung fällt zugunsten der Wissenschaftsfreiheit.

Ja. Und ich möchte betonen, dass es hier ausschließlich um den Gesichtsschleier geht, nicht um andere Kopfbedeckungen wie das Kopftuch.

Nun ist Diversität an deutschen Hochschulen ein Wert an sich. Widerspricht dem nicht das Verbot auf Vollverschleierung?

Da haben Sie recht, das könnte man so sehen. Aber auch in Fragen der Diversität muss man sich überlegen, was man alles zulassen will. Es ist bedauerlich, dass es jetzt wieder um die Bekleidung von Frauen und den weiblichen Körper geht. Aber Männer verschleiern sich nun mal nicht.

Schadet die Debatte der CAU als Wissenschaftsstandort?

Ganz im Gegenteil. Ich halte das eher für beispielgebend. Wir haben gezeigt, dass wir eine bestimmte Haltung einnehmen, wo die Grenzen der Toleranz erreicht sind und die Wissenschaftsfreiheit Vorrang hat.

Was machen Sie, wenn sich die Grünen am Wochenende entscheiden, die Sache vorerst weiterlaufen zu lassen?

Wir bleiben dabei, dass es ein Gesetz geben sollte. Wir würden der Studentin und auch einer weiteren Studentin, falls es eine weitere geben sollte, ermöglichen müssen, vollverschleiert an Prüfungen teilzunehmen, sofern sie sich identifiziert.

Eine Studentin darf also problemlos auch vollverschleiert in der Vorlesung sitzen?

Richtig. Das darf sie.

