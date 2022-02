Die Militärmusik hat in Kiel eine lange Tradition. Nächste Woche wird erstmals eine Frau das Kommando über ein Marinemusikkorps in Kiel übernehmen. Hauptmann Inga Hilsberg wird am Dienstag die Nachfolge von Fregattenkapitän Friedrich Szepansky antreten. Auch Corona ebnete den Weg dafür.