Kiel

Schleswig-Holstein erlebt trotz Rekordschulden von mehr als 30 Milliarden Euro einen Wünsch-Dir-Was-Wahlkampf. Die im Landtag vertretenen Parteien wollen auf Einnahmen verzichten (etwa Familien beim Hauskauf entlasten) und zugleich mehr Geld ausgeben – und das nicht nur für Personal.

Steuerzahlerbund: Das sind unbezahlbare Versprechen

„Die Parteien überbieten sich gegenseitig mit teuren Versprechungen, die sich schon in der aktuellen Haushaltslage mit jährlichen Einnahmerekorden nicht solide finanzieren lassen“, kritisiert der Geschäftsführer des Steuerzahlerbundes, Rainer Kersten. Es sei zu befürchten, dass bei einer Regierungsbildung eigentlich verfassungswidrige Kreditaufnahmen durch Schatten- und Nebenhaushalte erfolgten, „die die künftigen Generationen mit erheblichen Schulden belasten werden, um die Versprechungen aus dem Wahlkampf erfüllen zu können“.

Die SPD will Laptops verschenken

Ausweislich der Wahlprogramme will die SPD am tiefsten in die Landeskasse greifen. Sie möchte die Kostenlos-Kita einführen (bis 2027), allen Schülern (ab Klasse 8) einen Laptop schenken, die Straßenausbaubeiträge abschaffen, die Grunderwerbsteuer beim Ersterwerb von Immobilien für Familien fast halbieren (von 6,5 auf 3,5 Prozent der Kaufsumme), mittelfristig die Arbeitszeit der Beamten um eine auf 40 Wochenstunden reduzieren und mehr Landespersonal anheuern.

Zusammengenommen dürfte das mehr als 500 Millionen Euro im Jahr kosten. Die Sozialdemokraten möchten zudem über Notkredite (Vorbild Corona) eine Milliarde Euro in den Klimaschutz investieren. Und: Neue Landesgesellschaften sollen weitere Kredite etwa zum Ausbau der Infrastruktur oder für den Wohnungsbau aufnehmen.

Der SSW strebt Kostenlos-ÖPNV an

Auch die andere Oppositionspartei, der Südschleswigsche Wählerverband, lässt sich nicht lumpen. Die Partei der dänischen Minderheit möchte Familien beim Hauskauf entlasten, den öffentlichen Personennahverkehr mittelfristig kostenlos anbieten, den Beamten wieder eine Art Weihnachtsgeld zahlen und mehr Personal für Polizei und Justiz anheuern. Hinzu kommen wie bei den anderen Parteien zahllose kleinere Wahlversprechen – beim SSW etwa ein verbindlicher Friesisch-Unterricht an Westküsten-Schulen oder eine Modernisierung der Gefängnisse.

Die CDU will neue Polizei-Hundertschaften

Auch die drei Regierungsparteien (CDU, Grüne, FDP) machen teure Versprechen. Die CDU will junge Familien beim Kauf der ersten selbst genutzten Immobilie komplett von der Grunderwerbsteuer befreien, die Polizei stärken (zweite Einsatz- sowie Cyber-Hundertschaft) und mehr Lehrkräfte beschäftigen, um zusätzlichen Unterricht in Grundschulen (Deutsch, Mathematik, Medienkompetenz) und in weiterführenden Lehranstalten (ab Klasse 5 Informatik) zu ermöglichen.

Angaben zu den Kosten macht die CDU ebenso wenig wie die Konkurrenz. Finanzexperten gehen aber davon aus, dass sich die Landeseinnahmen bei der Grunderwerbsteuer bei Umsetzung der CDU-Pläne auf rund 400 Millionen Euro nahezu halbieren könnten.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die FDP will die Hundesteuer abschaffen

Die FDP möchte bei der Grunderwerbsteuer Freibeträge einführen, die Straßenausbaubeiträge abschaffen und „den ersten Hund in jedem Haushalt steuerfrei stellen“.

Die Grüne wollen 10 000 Euro für neues Heim

Die Grünen rühren die Grunderwerbsteuer nicht an, schlagen stattdessen aber ein einkommensabhängiges Landesprogramm für die Eigenheimförderung mit einem Zuschuss von 10 000 Euro für den Erstkauf oder Neubau einer Immobilie vor. Die Öko-Partei will zudem 490 zusätzliche Stellen für Sonderschulpädagogen einrichten (bis 2024), um die Inklusion in den Schulen voranzubringen. Und: Neue Investitionsgesellschaften sollen den Kommunen in den Bereichen Schule, Sozialwohnungen und Wärmewende unter die Arme greifen.

Umstritten ist die Zukunft der Schuldenbremse. Für CDU und FDP hat sich das Neuverschuldungsverbot (außer in Notzeiten) bewährt. SPD, Grüne und SSW wollen die Bremse lockern, etwa dem Land erlauben, bestimmte Investitionen über Kredite zu finanzieren.

Von Ulf Christen