Vor 50 Jahren: Passagierjet zerbricht bei Notlandung auf der A7 bei Hamburg

Hasloh

Es war eine entsetzliche Katastrophe. Vor 50 Jahren, am 6. September 1971, zerschellte ein Passagierflugzeug der damaligen Charterfluggesellschaft „Paninternational“ bei einer Notlandung an einer Autobahnbrücke bei Hasloh nördlich Fuhlsbüttels und brannte aus. 22 der 121 Insassen starben in den Trümmern der BAC 1-11, 62 Menschen wurden schwer verletzt. Ursache war die Überhitzung der beiden Triebwerke. In das Kühlsystem der beiden Motoren war vom Wartungspersonal versehentlich neben Wasser auch explosives Kerosin eingespritzt worden.

Die Maschine sackt ab, für eine Rückkehr zum Flughafen ist es zu spät.

Um 18.19 Uhr hebt die Maschine in Fuhlsbüttel ab, mit dem Ziel Malaga. Kurz nach dem Start knallt es fürchterlich, Stichflammen lodern aus den Triebwerken. Die Maschine sackt ab, im Cockpit hat Kapitän Reinhold Hüls, ein erfahrener Pilot, sofort den Notruf abgesetzt. Für eine Rückkehr zum Flughafen Fuhlsbüttel ist es zu spät. Es bleibt nur eine Notlandung. Die Crew mit Kapitän Hüls, Kopilotin Elisabeth Friske, damals die einzige bundesdeutsche Frau mit der Lizenz für Düsenmaschinen im Linienflug, und Kopilot Manfred R., sieht nur noch eine Chance: Die Landung auf der A 7 Richtung Kiel. Da die Autobahn Hamburg – Kiel noch neu ist, gibt es kaum Verkehr. „Die Notlandung wäre geglückt, wenn nicht eine Tragfläche der Maschine das Gitter einer Autobahnbrücke geschleift hätte. Das löste die Katastrophe aus“, wird der schwer verletzte Hüls am Tag nach dem Unglück in den Lübecker Nachrichten zitiert.

Zur Galerie Vor 50 Jahren: Ein Passagierjet versucht eine Notlandung auf der A 7 nördlich von Hamburg

Auf der Autobahn kam ihnen das Flugzeug entgegen

Irmgard Gröbel und ihr Mann Erwin sind gerade auf der Autobahn unterwegs, sehen in ihrem kleinen Auto die Maschine auf sich zukommen. „Aus dem Rumpf drang Qualm, wir bekamen schreckliche Angst, mein Mann bremste. Da war die Maschine schon über uns weg, Bruchteile von Sekunden später krachte es hinter uns“, berichtete sie damals. Eine mehrere hundert Meter lange Bremsspur auf der Fahrbahn zeugt von den verzweifelten Versuchen der Besatzung, die Maschine noch vor der Syltkuhlenbrücke bei Hasloh abzustoppen.

Die Tragflächen werden abgerissen, der Rumpf zerbricht

Der Flieger rast jedoch unter der Brücke hindurch, die Tragflächen werden an den Pfeilern abgerissen, das Leitwerk zerfetzt, der Rumpf zerbricht, das Cockpit wird abgesprengt, überschlägt sich, bevor es auf einer Wiese neben der Autobahn liegenbleibt. Minuten später geht das Wrack in Flammen auf.

Mit einem Feuerlöscher zum Unglück

Noch heute, 50 Jahre danach, gibt es Helfer die nicht mehr darüber sprechen können. So schrecklich waren die ersten Erlebnisse vor Ort. Doch Manfred Maier redet es sich von der Seele. Er war einer der ersten Retter vor Ort. Der 30jährige hat gerade mit seinen Nachbarn daheim in Hasloh das Fundament für eine Mauer im Garten geschüttet, „da knallte es ganz fürchterlich und man sah eine schwarze Wolke, einen riesigen Rauchpilz über der Autobahn“. Er habe erst gedacht, „ein Tanker ist gegen die Autobahnbrücke geprallt“.

Von oben sehen sie ein riesiges Trümmerfeld neben der A 7

Sofort holt der Feuerwehrmann der Freiwilligen Wehr Hasloh, der nur wenige hundert Meter von der A 7 entfernt wohnt, mit dem VW-Käfer noch einen Kameraden ab, sie fahren bis zur Autobahnbrücke. Auf den Knien einen Zwei-Kilo-Feuerlöscher. Von oben, von der Autobahnbrücke, sehen sie ein mehrere hundert Meter reichendes Trümmerfeld. „Das war ein Riesendurcheinander“, erinnerte sich Maier. Auf der Wiese liegt verstreut der Inhalt Hunderter Koffer. Dazu die Flugzeugtrümmer. Leichenteile. Vorne dicht an der Autobahnbrücke steckt das abgetrennte Cockpit der Maschine in einem Graben. „Es war das Erste, was wir vom Flugzeug erreichen konnten, die anderen Teile des Flugzeugs, wie der Rumpf lagen etwa 200 Meter weiter hinten“, erzählt Maier. „Ich bin sofort die Böschung hinunter zum Cockpit gerannt. Es war relativ unversehrt, dagegen haben die Flugpassagiere in den ersten sechs Reihen dahinter nicht überlebt.“ Dort liegen Tote.

Er hilft dem Piloten, aus dem Cockpit zu klettern

Das Cockpit steckt schräg im Graben. Sein Nachbar hebt Maier zu den Cockpit-Fenstern hoch. Der Flugkapitän ist verletzt, aber bei Bewusstsein. „Er versuchte, sich durch Fenster zu quetschen, was ihm nicht gelang“. Maier: „Ich habe ihm klargemacht, dass er aussteigen muss, aber nicht durch das enge Fenster.“ Maier kommt von der Rückseite an der Bruchstelle und hilft dem Flugkapitän, über den Notsitz zu klettern. Raus, nur raus! „Ich habe ihm gesagt, dass er weit weggehen soll und ja nicht zurückschauen.“

Kopilotin stürzte auch mit Barschel ab Die Braunschweigerin Elisabeth Friske war die Kopilotin an Bord der BAC One-Eleven. Durch das waghalsige Manöver in Hasloh vor 50 Jahren hat die Crew 99 Passagieren das Leben gerettet. Aber auch schon zuvor hat sie Luftfahrtgeschichte geschrieben. Friske war 1970 die erste Frau in Deutschland, der die Fluglizenz für Passagiermaschinen erteilt wurde. Nach der Bruchlandung auf der A 7 nahmen Boulevardmedien die Pilotin allerdings aufs Korn, nennen sie „Katastrophen-Frau im Cockpit“. Keine Fluglinie gab ihr noch eine Chance. Am Steuerknüppel kleiner Chartermaschinen flog sie fortan prominente Passagiere. 1987 sollte Elisabeth Friske den damaligen Ministerpräsidenten Uwe Barschel von Düsseldorf nach Lübeck bringen. Beim Anflug auf den Flughafen Blankensee streifte die Cessna 501 einen Sendemast, weil die Piloten durch die Beleuchtung der Landebahn geblendet wurden. Die Maschine stürzte ab, explodierte. Barschel überlebte den Aufprall und befreite sich selbst aus dem brennenden Flugzeugwrack. Er erlitt einen Kreuzbeinbruch, Prellungen und Blutergüsse. Ein begleitender Sicherheitsbeamter wurde lebensgefährlich verletzt. Die damals 48-jährige Friske und ihr 39-jähriger Kollege, ebenfalls ein erfahrener Pilot, kamen am Lübecker Flughafen ums Leben.

Die Kopilotin steht unter Schock und sucht nach ihren Schuhen

Die Kopilotin im Cockpit steht schwer unter Schock. „Sie wollte nicht herausklettern, suchte auf dem Boden nach ihren Schuhen, die sie sich in Ägypten gekauft habe.“ Maier redet auf sie ein, beschwört sie. Im Hintergrund knallt es fürchterlich, – das Kerosin in den Tanks. „Ich hatte Angst, dass wir gleich die Luft fliegen. Schnellstmöglich ’raus aus dem Geschütz“, denkt er.

Lesen Sie auch: Vor 50 Jahren: Erster Banküberfall mit Geiselnahme wird zum Desaster

Der frühere Polizeibeamte gibt in dieser Extremsituation der Pilotin eine Ohrfeige, damit sie überhaupt wieder zur Besinnung kommt. Danach lässt sie sich von ihm über den Notsitz herausziehen. Maier: „Ich bin danach selbst nur raus, ohne nach rechts und links zu sehen.“ Sein Nachbar hat inzwischen einer stark blutenden Frau das Bein abgebunden – mit Draht. Es ist nichts anderes da auf dem Acker.

Dass Menschen lebend herausgekommen sind, sei ein Wunder

Das sei schon eine fliegerische Leistung gewesen, dass der Pilot das Flugzeug unter der Hochspannungsleitung auf die Autobahn gesteuert hatte, urteilt Maier heute. Als er sich jetzt die Bilder im Feuerwehrhaus ansieht, schüttelt Maier den Kopf. Dass da Menschen überhaupt lebend herausgekommen sind, sei wirklich ein Wunder. Nach dem Absturz irren viele Passagiere über den Acker, sie stehen alle unter Schock, wissen nicht wohin. Maier: „Die waren alle nur froh, dass sie draußen waren, überlebt haben.“

Die Autobahnbrücke wurde zum Logenplatz für hunderte Gaffer

Danach kommt die Flughafen-Feuerwehr aus Fuhlsbüttel und gleich danach Hunderte von Schaulustigen, teilweise mit Kindern auf der Schulter, um sich das Drama anzusehen. „Es war unglaublich“, erinnert sich der 8o-Jährige. Die Straßen waren nachts alle zugeparkt. Die Autobahnbrücke wurde zum Logenplatz für Hunderte – alles Gaffer. Da bricht die Stimme von Manfred Maier, der beruflich als Polizeibeamter in Hamburg auch oft Schreckliches gesehen hat. Vieles habe er vom Flugzeugunglück verdrängt. Aber ein furchtbares Bild geht ihm nicht aus dem Gedächtnis: „Ich dachte erst, da liegt eine Perücke im Gras – es war aber ein Kopf.“

„Ich weiß noch, wie ich einen Weinkrampf bekam“

Heutzutage helfen in derartigen Situationen bei der Feuerwehr Notfallseelsorger. Damals gab es das noch nicht. „Ich weiß noch, wie ich nachts vor meinem Haus mit meinem Kameraden am Graben saß und einen Weinkrampf bekam.“ Die Schaulustigen, die uns nach dem Weg zur Unglücksstelle fragten, „haben wir in die falsche Richtung geschickt – das half. So kam ich drüber hinweg.“

Von Wolfgang Glombik