Eutin: Land feuert drei Polizeischüler

Aus diesem Grund ließen die Richter Milde walten. Das Gericht stellte das Verfahren gegen die beiden 21-Jährigen ein – bei dem einen ohne Auflagen, der andere muss 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Für den 24-Jährigen galt das Jugendstrafrecht nicht mehr. Er wurde verwarnt und zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt. Sie wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Angeklagt waren drei Polizeikommissaranwärter der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung (PD AFB) in Eutin. Den Angeklagten im Alter von 21, 21 und 24 Jahren war gemeinschaftliche Aussageerpressung in Tateinheit mit gemeinschaftlicher (gefährlicher) Körperverletzung im Amt und gemeinschaftlich begangener Nötigung vorgeworfen worden.

Schüler auf Boden fixiert

Laut Anklage sollen die drei in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 2018 in Bad Malentein erheblich alkoholisiertem Zustand drei 17-jährige Schüler zunächst in einem Gespräch gefragt haben, wo beziehungsweise bei wem man illegale Drogen erwerben könne, ohne dass die Schüler darauf geantwortet hätten. Im weiteren Verlauf sollen sich die Angeklagten dann als Polizeibeamte zu erkennen gegeben und einen der Schüler zu Boden gebracht und dort fixiert haben.

Rucksäcke durchsucht

Der Versuch, einen anderen der Schüler zu Boden zu bringen, soll an dessen Gegenwehr gescheitert sein. Der dritte Schüler soll an das Geländer eines Bootssteges gedrückt worden sein. Während dieser körperlichen Übergriffe sollen die Angeklagten die Schüler wiederholt aufgefordert haben, Personen und Orte zu benennen, die mit dem Verkauf von Drogen in Verbindung stehen, jedoch ebenfalls ohne Ergebnis. Schließlich sollen sie von den Geschädigten deren Namen und die Vorlage ihrer Personalausweise verlangt und die Rucksäcke der Schüler durchsucht haben.

Von Jan Wulf