Kiel

Das Thema Nummer 1, das viele CDU-Mitglieder im Norden in diesen Tagen beschäftigt, behandelte der Landeschef am Donnerstag wie einen weißen Elefanten im Raum. Daniel Günther hat einen Tag vor dem digitalen Programmparteitag klargemacht, dass er sich zur Personalie Klaus Schlie und den massiven Vorwürfen innerhalb des CDU-Kreisverbands Herzogtum Lauenburg wegen des Verdachts auf Verquickung von politischen und privaten wirtschaftlichen Interessen partout nicht öffentlich äußern will.

Auf die Frage, wie sehr die aktuellen Querelen um den Landtagspräsidenten innerhalb des Kreisverbands seiner Partei schaden, verwies Günther auf die aktuellen Umfrageergebnisse von Infratest dimap. „Sie sind eine wichtige Bestätigung der Regierungspolitik“, sagte er. „Zustimmungswerte von 71 Prozent gibt es in keinem anderen Bundesland, das gab es auch in den letzten Jahren nicht. Das zeigt, dass wir extrem optimistisch in die Wahl reingehen können, aber das heißt natürlich auch weiterhin Wahlkampf.“

Auch eine zweite Nachfrage, ob die Querelen um Schlie die CDU nicht beeinflussten, beantwortete Günther ähnlich. Er sei „sehr optimistisch“, dass es der CDU im Wahlkampf gelingen werde, ein ähnlich starkes Ergebnis zu holen, wie es die Umfragewerte versprächen. „Mein Ziel ist, dass wir besser abschneiden als bei der letzten Landtagswahl.“ 2017 hatte die Union 32 Prozent der Stimmen erhalten, die neueste Umfrage sieht sie bei 28 Prozent. Warum er den Namen Klaus Schlie offenkundig noch nicht einmal in den Mund nehmen wolle? „Ich habe die Frage beantwortet“, entgegnete Günther. „Genau, wie Sie Ihre Frage stellen dürfen, darf ich Ihre Frage beantworten, wie ich es möchte. Und das habe ich getan.“

Störungen sind im Wahlkampf unerwünscht

Ein Wahlsieg am 8. Mai wäre für die Union nicht nur von landesweiter Bedeutung, sondern hätte auch Signalwirkung auf die gesamte Bundespartei. In Nordrhein-Westfalen strebt Günthers Parteifreund Hendrik Wüst bereits eine Woche später am 15. Mai ebenfalls seine Wiederwahl an. Jegliche Störung von der Basis ist da unerwünscht.

Günther ging es am Donnerstag um ganz andere Botschaften. Etwa 250 Delegierte wollen auf dem ersten digitalen Parteitag in der CDU-Landesgeschichte ein 132 Seiten umfassendes Wahlprogramm beschließen. „Fünf Jahre Jamaika haben Schleswig-Holstein gut getan“, sagte der Parteichef. „Das Land ist auf dem richtigen Weg.“ Es werde in der nächsten Legislatur darum gehen, den eingeschlagenen Kurs zu halten.

Viel Kritik an der SPD: „Das ist schon fast eine Karikatur“

Günther sparte nicht mit Kritik an der SPD. Im Tagesrhythmus zweistellige Millionenbeträge auszugeben, wie es die Konkurrenz verspreche? „Diesen Wettlauf gewinnen wir nicht.“ Wolle die CDU auch gar nicht. Was sei schon von einer SPD zu halten, die in ihrer Zeit der Regierungsverantwortung die Kommunen zu Straßenausbaubeiträgen verpflichtete und dies jetzt verbieten wolle, „koste es, was es wolle“? Die seiner Regierung die Arbeit überlassen habe, eine Grunderwerbsteuer zu senken, die in keinem anderen Bundesland so hoch war wie in Schleswig-Holstein, und jetzt ihrerseits behaupte, das sei nicht genug? Die Schleswig-Holstein die höchsten Kita-Beiträge von ganz Deutschland hinterlassen habe und jetzt behaupte, dass Jamaika die Eltern über Gebühr zur Kasse bitte? „Das ist ja schon fast eine Karikatur. Wir sagen den Leuten nur das zu, was wir auch einhalten können.“ Mancher möge das langweilig finden. „Ich bin eher der Typ Seriös.“

Er werde einen Schwerpunkt auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen setzen, versprach Günther. Verlässliche, auch bedarfsgerechte Öffnungszeiten der Kindergärten mit gut bezahltem und vor allem vorhandenem Personal seien wichtiger als Beitragsfreiheit. Bei den Schulen wolle die CDU am bisherigen System festhalten. „Wir fühlen uns optimal aufgestellt.“ Im Bereich Wirtschaft und erneuerbarer Energie gebe es für den Norden noch erhebliche Chancen der Wertschöpfung und neuer Arbeitsplätze. Und nicht zuletzt stehe der Punkt „Sicher und gut leben in Schleswig-Holstein“ auf seiner persönlichen Agenda. Wenn es Regionen gebe, in denen sich Menschen mit einem normalen Einkommen kein Eigenheim mehr leisten können, dann sei das ein Problem. Die CDU müsse ihren Akzent stärker auf Wohnungsbaupolitik setzen. „Das ist in der Tat eine strategische Ausrichtung.“