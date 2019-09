Kiel

Anlass für das Treffen im April seien kritische Äußerungen von Nommensen im Umfeld des Untersuchungsausschusses zur Rocker-Affäre gewesen. Holleck hatte zu dem Gespräch im Innenministerium die gesamte DPolG-Spitze geladen, neben Nommensen waren der Landesvorsitzende Torsten Gronau und der zweite Vize Frank Hesse dabei.

Hesse: "Wir hatten das Gefühl, dass man uns drohen wollte"

Auf der anderen Seite saßen am 1. April 2019 neben Holleck die Chefs von Landeskriminalamt ( LKA) und Landespolizei, Thomas Bauchrowitz und Michael Wilksen. „Wir wurden auf mögliche presse- und strafrechtliche Tatbestände hingewiesen, das zielte vor allem auf Nommensen ab“, sagt Hesse. „Wir hatten das Gefühl, dass man uns drohen und einschüchtern wollte.“

Durchsuchung bei Gewerkschafter

Wie berichtet, haben LKA-Ermittler vergangene Woche Nommensens Privatwohnung in Lübeck und die Kieler Geschäftsstelle der Gewerkschaft durchsucht und Computer, Handy und Unterlagen beschlagnahmt.

Begründung der Razzia: Verdacht auf Geheimnisverrat; Nommensen soll in zwei Fällen Polizei-Interna an Journalisten weitergegeben haben. Oberstaatsanwalt Henning Hadeler von der Kieler Staatsanwaltschaft hatte betont, die Durchsuchung habe keinen Zusammenhang zur Rocker-Affäre.

Gronau : " Nommensen ist massiv angegangen worden"

Am 1. April sei es im Ministerium um öffentliche Äußerungen und Bewertungen Nommensens zum Untersuchungsausschuss gegangen, sagen Gronau und Hesse. So hatte Nommensen die stark eingeschränkte Aussagegenehmigung für die Kronzeugen der Affäre als Maulkorb bezeichnet und davon gesprochen, dass das „Vertuschen und Verschweigen“ in der Polizei weitergehe.

Die Polizeiführung habe Nommensen dazu bewegen wollen, weniger mit der Presse zu sprechen und die Polizei nicht weiter zu diskreditieren, sagt Gronau. „ Nommensen ist massiv angegangen worden, sowohl von Bauchrowitz als auch von Holleck.“ Auch Gronau sagt, es sei mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht worden, falls Nommensen sich weiter derart äußere. So sei etwa von Verleumdung die Rede gewesen.

Innenministerium nennt Vorwürfe "abwegig"

Die Vorwürfe der Gewerkschafter seien „abwegig“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. „Kritische Meinungsäußerungen sind von der Meinungsfreiheit gedeckt und werden nicht strafrechtlich verfolgt“, so der Sprecher.

