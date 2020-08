Kiel

Reisende aus Deutschland, die nach Norwegen kommen, müssen ab dem Wochenende für zehn Tage in Quarantäne. Das hat das norwegische Außenministerium am Mittwochabend bekanntgegeben. Dasselbe gelte für Reisende aus Liechtenstein und einigen Regionen in Schweden.

Ab Freitag dürfen deshalb in Kiel keine Passagiere mehr an Bord. Die Fähren „Color Fantasy“ und „Color Magic“ werden nur als Kreuzfahrtschiffe für Passagiere aus Norwegen und als Frachtfähren für Lkw in Bewegung sein.

Zwei Freundinnen freuen sich auf den Städtetrip

„Wir freuen uns auf den Urlaub und sind guter Hoffnung, dass alles klappt“, sagt Anita Paulikat. Mit ihrer Freundin Stephanie Baath will sie ein paar Tage in Oslo verbringen. „Wir sind das erste Mal dort“, sagt Paulikat. Sie freuen sich auf die Stadt und wollen viel sehen. Von den möglichen Unwägbarkeiten hatten sie bereits am Vortag erfahren. Am Sonntag soll es zurück gehen.

Eine Anglergruppe kommt knapp vor der Sperre nach Norwegen

Ein paar Meter weiter stehen auf der Autospur ein Dutzend Kleinbusse - alle gefüllt mit Herrenrunden. „Zum Angeln“, kommt als Antwort aus den Autos. „Wir wollten eigentlich im Mai fahren und hatten gebucht, doch das ging ja wegen Corona nicht. Jetzt wollen wir es nachholen“, sagt Stephan Stiebeling. „Zwei Wochen wollen wir bleiben. Darauf freuen wir uns“, so sein Beifahrer Dieter Haecker. Die Hessen haben auch von den bevorstehenden Einreisebeschränkungen erfahren und atmen tief durch, dass sie diesmal knapp vor der Sperre nach Norwegen können.

Der Busfahrer aus Cottbus weiß von nichts

Wenig später kommt ein Reisebus aus Cottbus. „Wie, Quarantäne? Davon wissen wir nichts“, sagt eine Frau beim Aussteigen. Und auch der Busfahrer zuckt mit den Achseln. „Diese Information haben wir noch nicht“, so der Fahrer und reiht sich in der Spur ein. „Eigentlich machen wir Ski–Urlaub. Jetzt wollen wir nur eine Kurzreise nach Oslo machen“, sagt Silke Lerbigkeit.

Ausnahmen nur für Deutsche, die schon in Norwegen sind

„Ausnahmen gibt es nur für deutsche Urlauber, die bereits in Norwegen sind. Sie dürfen nach ihrem Urlaub auch weiterhin mit uns nach Deutschland zurückkehren, wenn sie eine Überfahrt bereits gebucht haben“, sagte Dirk Hundertmark, Geschäftsführer der Color Line in Kiel. Sein Team muss jetzt erneut Tausende deutsche Urlauber anschreiben, die in den kommenden Wochen mit den Fähren von Kiel nach Norwegen wollten. Die Tickets können auf andere Termine umgebucht oder storniert werden.

Wohnwagen und Zelte gelten nicht als Quarantäne-Unterkunft

Für Deutsche, die eine Fährüberfahrt nach Norwegen planen, gibt es weiter die Möglichkeit über den dänischen Hafen Hirtshals mit den Color-Fähren „Superspeed 1“ und „Superspeed 2“. Auch diese Passagiere müssen aber eine zehntägige Quarantäne in einer geeigneten Unterkunft in Norwegen absitzen. Wohnwagen, Campingplätze und Zelte werden als Quarantäne von den Grenzbehörden nicht anerkannt. Verstöße gegen die Vorgaben werden mit bis zu 2000 US-Dollar Strafe geahndet.

Die Dauer der Einreisebeschränkungen aus Deutschland hängt von der Infektionsentwicklung in Deutschland ab. Die norwegische Regierung lässt die Lage alle vier Wochen neu bewerten.