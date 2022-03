Kiel

Nach sechs Verhandlungstagen wird es im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen erneut spannend: Am Dienstag wird das psychologische Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten erwartet. Hartmut F. hatte sich nach Schweigen zum Prozessauftakt vergangene Woche überraschend ausführlich geäußert. Dass er seine von ihm getrennte Frau, deren Bekannten von Tinder und einen Elektriker tötete, will er nicht geplant haben. Welche Aussagen des Zahnarztes nur Taktik waren, um das Strafmaß zu verringern, bleibt die große Frage. In vielen Punkten stellt er sich ganz anders dar als die Zeugen.

Was Hartmut F. in der Nacht vor den Taten am 19. Mai 2021 durch den Kopf ging, verdeutlichen Google-Recherchen, die ihm der psychologische Gutachter vorhielt. Nach „Jeder kann Mörder werden“ oder „Schuldgefühle nach dem Tod des Partners“ hatte der Angeklagte gesucht. Er liefert eine Erklärung dafür, die zurechtgelegt klingt: Er will das Internet nur nach Hilfe durchforstet haben, weil er spürte, dass er seine Impulse nur noch schwer regulieren konnte. Er habe sich vor Augen führen wollen, wozu es nicht kommen sollte.

Wie aggressiv verhielt sich Hartmut F. in der Ehe?

Hartmut F. will sich immer dafür „abgestrampelt“ haben, seiner Familie ein schönes Leben zu ermöglichen. Anders als von Zeuginnen aus dem Umfeld seiner Frau dargestellt, will er in der Ehe kein Wüterich gewesen sein. Es werde ein falsches Bild von ihm konstruiert. Er habe weder mit der Axt Fernseher zertrümmert noch seine Frau geschlagen. Immer wieder beteuert F., er wolle sich aus Respekt vor den Angehörigen der Opfer nicht zu viel beklagen. Dennoch stellt er sich fast durchgängig als missverstanden und zu Unrecht verunglimpft dar.

Im November 2020 soll Hartmut F. seiner Partnerin das Nasenbein zertrümmert haben. Als seine Frau damals versuchte, ihn mit Tritten aus dem Haus zu befördern, habe er mehrfach zurückgetreten und sie dabei ungewollt im Gesicht getroffen, so seine Version der Ereignisse. Das habe er sich ebenso wenig verziehen wie seine früheren Seitensprünge.

Warum stellte er seiner Frau nach?

Zeuginnen und Zeugen beschrieben, wie er seine Frau trotz Kontaktverbot mit Anrufen terrorisierte, sie verfolgte und in Angst versetzte. Auch hier gehen Fremd- und Selbstwahrnehmung auseinander. Er habe nur mit ihr reden wollen. Warum er dafür Peilsender zu ihrer Überwachung brauchte, blieb offen. Sein Verhalten passt in das Muster des in der Fachliteratur sogenannten „zurückgewiesenen Stalkers“, der ein Beziehungsende nicht wahrhaben will und sich nach einer Zurückweisung versucht, unbedingt Gehör zu verschaffen.

Diversen Aussagen zufolge soll er im Vorwege gedroht haben, seine Frau umzubringen. Auch diese Darstellung hat F. „zornig gemacht“, er habe niemanden bedroht. Umso tragischer sei es, dass er am Ende genau das bedient habe, was ihm fälschlicherweise vorgeworfen worden sei.

In welcher psychischen Verfassung war F.?

Eifersucht als Tatmotiv schob er beiseite. Dass seine Frau bei Tinder nach neuen Partnern suchte, fand er angeblich nicht schlimm. Ein Freund von ihm hatte dagegen berichtet, dass Hartmut F. vollkommen aufgelöst war, als er erfuhr, dass seine Frau die Nacht bei einem anderen Mann verbrachte.

Es sei ihm so schlecht gegangen wie nie, sagt der Angeklagte über seine Verfassung im Mai 2021. Er habe hohen Druck wegen seiner illegalen Waffen, der Gewaltvorwürfe und Konflikten um Unterhaltszahlungen empfunden. Nach der Tat sei der Druck weg gewesen.

Zwar beschreibt er das Ergebnis als „schrecklich“ oder „grausam“ und muss, als er das Leid der Angehörigen der Opfer anspricht, einmal Tränen unterdrücken. Ansonsten distanziert er sich konsequent emotional von der Tat – möglicherweise aus Taktik, vielleicht aus Selbstschutz. Was er unmittelbar vor seinen Schüssen gefühlt hat, kann oder will er nicht formulieren.

Zwei Magazine seiner Uzi-Maschinenpistole leerte er den Ermittlern zufolge in Dänischenhagen – rund 50 Schuss. Dafür, dass er nachgeladen haben muss und auch auf den Elektriker noch feuerte, als sein Opfer längst am Boden lag, hat er keine Erklärung. „Schüsse wurden abgegeben“ und „Forensiker nennen das Übertöten“, sagt er, so als spreche er nicht über sich, sondern eine andere handelnde Person.

Warum hatte er geladene Waffen dabei?

Für Anhaltspunkte, die für geplante Morde sprechen, hat er zweifelhafte Rechtfertigungen parat. Die Uzi-Maschinenpistole und die Walther PPK will er am Tattag nur auf dem Rücksitz gehabt haben, weil er nach einem anonymen Tipp über seine illegalen Waffen bei der Polizei eine Durchsuchung befürchtete und sie loswerden wollte.

Warum er sie teilgeladen transportierte, konnte er ebenso wenig plausibel beantworten wie die Frage, warum es ihn nach den ersten Schüssen ausgerechnet zu dem Elektriker zog, mit dem er doch im Clinch lag.

Im Leihwagen sei er unterwegs gewesen, weil er diesen für einen Patienten aus der Schweiz angemietet hatte, den er erwartete. Bei der Entsorgung der Waffen habe er nicht das eigene Auto nutzen wollen.

Was machte er am Vortag an den Tatorten?

Vom Haus des Kiters aus Dänischenhagen, der seine Frau datete, habe er nur aus „Neugierde“ Fotos gemacht. Ansonsten beruft er sich auf viele Zufälle. Dass er am Tag vor der Tat sowohl dort als auch am anderen Tatort vorbeifuhr, soll keinen Hintergrund wie ein etwaiges Ausspähen gehabt haben. Er sei zufällig den Hasseldieksdammer Weg entlang gefahren, das ist allerdings nicht der direkte Weg von Dänischenhagen nach Westensee. Genauso erklärt er seinen Aufenthalt am Tattag in der Nähe einer Kieler Anwaltskanzlei mit „planlosen“ Bewegungen in der Stadt.