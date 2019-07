Kiel

Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen vor schweren Gewittern über Schleswig-Holstein. Am Montagmorgen ist eine Vorabinformation Unwetter herausgegeben worden. Demnach kann es von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 3 Uhr, zu Starkregen, Gewittern, Sturm und Hagel kommen. Die Vorabinformation gilt für Kiel und Neumünster sowie die Kreise Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Ostholstein.

„Im Laufe des Vormittags entwickeln sich zunächst nur einzelne Schauer und Gewitter, am Nachmittag und Abend treten diese dann häufiger auf“, heißt es in einer DWD-Mitteilung. Dabei könne es zu heftigem Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Vereinzelt und lokal eng begrenzt seien auch extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit wahrscheinlich.

Sturmböen und Hagel möglich

Zudem können die Gewitter von Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) sowie mittelgroßem Hagel (um 2 cm) oder Hagelansammlungen begleitet sein. Die Unwettergefahr hält bis in die Nacht zum Dienstag an und schwächt sich im Laufe der Nacht nur langsam ab.

Von jad/RND