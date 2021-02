Kiel

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Vorabinformation vor starkem Schneefall herausgegeben. "In schmalen Schauerstraßen werden Neuschneemengen von 20 bis 45 cm in 30 Stunden erwartet. Dazu weht zeitweise ein stürmischer Wind aus Nordost (Bft 7 bis 8), sodass mit teils erheblichen Schneeverwehungen gerechnet werden muss", heißt es in der Warnung.

Die Vorabinfo gilt ab Montagabend, 21 Uhr bis Mitternacht.

Hier gilt die Warnung:

Von RND/cst