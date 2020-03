Coronavirus: IHK-Jahresempfang und Terminaleröffnung wurden abgesagt

Kiel

Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist aus Sicht der Kammer zwar "sehr gering". Gleichwohl habe man sich zu dieser "sehr schmerzichen Maßnahme" entschlossen. "Die im Nachhinein festgestellte Anwesenheit eines Infizierten wäre ein großes Risiko, denn dies hätte Quarantänemaßnahmen zur Folge, die im schlimmsten Fall die Wirtschaft in Schleswig-Holstein lahmlegen", sagte IHK-Präsident Klaus-Hinrich Vater. Nach sorgfältiger Abwägung sei man zur Entscheidung gekommen, den Jahresempfang abzusagen. Geplant war die Veranstaltung mit mehr als 1000 Gästen am Mittwoch im Ostseekai.

IHK will die Behörden und Gesundheitsämter unterstützen

Zudem, so Vater, sehe man sich in der Verantwortung, "die Behörden und Gesundheitsämter in ihren Bemühungen zur Eindämmung des Corona-Virus zu unterstützen". Dazu habe man sich intensiv mit dem Gesundheitsministerium und dem zuständigen Gesundheitsamt in Kiel ausgetauscht.

Rückverfolgbarkeit wäre fast unmöglich

Eingeflossen in die Entscheidung, so Vater, seien die „Allgemeinen Prinzipien der Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen“ vom Robert Koch-Institut. Als Orientierungshilfe für die Durchführung von Veranstaltungen werden dort unter anderem die Gästezahl, die "Interaktionsrate" und eine adäquate Belüftung angeführt. Vater: "Wir haben diese Kriterien lieber zu streng als zu lasch an unsere Veranstaltung angelegt. Denn wir wissen, dass eine Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen bei Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern und einem derart großen Netzwerkfaktor praktisch unmöglich ist."

Vater : "Schmerzliche aber bewusste Entscheidung"

Der Präsident sprach von einer "schmerzlichen, aber bewusste Entscheidung", um Quarantänemaßnahmen zu verhindern. Der Einladung wären voraussichtlich mehr als 1000 Entscheider aus dem gesamten Bundesland gefolgt: "Der Erhalt der Handlungsfähigkeit von Wirtschaft, Politik und Verwaltung hat für uns oberste Priorität." Diese Absage sei eine Einzelfallentscheidung: "Es handelt sich um eine rein präventive Maßnahme, um die Behörden zu unterstützen."

" Ostseekai 28" wird nicht eingeweiht

Die Einweihung des neuen Kreuzfahrtterminals am Ostseekai wird ebenfalls verschoben. „Wir haben bis zum ersten Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes an dem Terminal noch etwas Zeit“, so Hafensprecher Ulf Jahnke. Eigentlich sollte Ministerpräsident Daniel Günther das neue Terminalgebäude am Mittwoch um 17.30 Uhr eröffnen. Da das erste Kreuzfahrtschiff erst am 26. April dort abgefertigt werden soll, ist noch für einen Ausweichtermin noch etwas Zeit.

