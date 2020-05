Watt-Mutter mit Sohn weiter vermisst

Brunsbüttel

Nach den bisherigen Ermittlungen täuschte die Mutter ihren Tod im Watt vor Brunsbüttel vor – und verschwand dann. Jedoch nicht spurlos: Nach einer bereits bekannten E-Mail an Medien hat Cora A. auch noch einmal telefonisch von sich hören lassen, wie die Polizei KN-online jetzt bestätigte.

42-Jährige meldete sich bei Betreuerin

"Nach der Mail hat sich die 42-Jährige unter anderem telefonisch bei ihrer Betreuerin gemeldet und ihre Sichtweise der Ereignisse dargestellt", sagt Merle Neufeld, Sprecherin der ermittelnden Polizeidirektion Itzehoe. Weder ein Rückverfolgen des Telefonats noch andere Ermittlungen waren bisher aber erfolgreich, so die Sprecherin.

Der Aufenthaltsort der Vermissten und ihres Sohnes ist also weiter völlig unklar – auch offene Hinweise bestehen aus Sicht der Kriminalpolizei Heide nicht mehr: "Augenblicklich ruhen in der Sache die Ermittlungen", räumt Neufeld ein, "werden aber bei Bekanntwerden weiterer Ansatzpunkte umgehend wieder aufgenommen."

Nach Angaben Neufelds handelt es sich um eine Betreuerin, die Cora A. vom Gericht zur Seite gestellt worden war – schließlich war A. bereits wegen Betrugs verurteilt worden. In der Mail an mehrere Medien hatte die zuletzt in Pahlen ( Kreis Dithmarschen) gemeldete Frau sich gegen die ersten Berichte gewehrt, mit ihrer Flucht habe sie sich vor einer Haftstrafe drücken wollen

Keine Angaben zu Vorwürfen gegen den Vater

Vielmehr erhob Cora A. schwere Vorwürfe gegen den Vater des Kindes: Er habe sie misshandelt, sexuell genötigt und sei ein Sadist. Auch zur Abtreibung habe er sie drängen wollen. Nun habe sie Angst, dass er das Sorgerecht für den Sohn erhalte. Ob Cora A. diese Darstellung auch gegenüber der Betreuerin wiederholt hat, wollte die Polizeisprecherin allerdings nicht kommentieren.

Laut Neufeld nimmt die Kriminalpolizei inzwischen an, dass die Mail mit siebenseitigem Anhang und offiziellen Dokumenten tatsächlich von der "Watt-Mutter" kommt, wie sich Cora A. als Absenderin selbst genannt hatte. Zu den Vorwürfen gegen den Vater nimmt die Polizei jedoch ebenfalls keine Stellung. Er selbst hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe gesagt, sie nehme es "mit der Wahrheit nicht ganz so genau".

Es war ein Großeinsatz, den Cora A. allem Anschein nach mutwillig, Mitte Oktober ausgelöst hatte – als sie sich mit ihrer Tochter in Brunsbüttel treffen wollte und nicht aufgetaucht war. Dort am Deich vor dem Elbufer wiesen mehrere Gegenstände wie abgestellte Schuhe und hinterlassene Kleidungsstücke auf ein Unglück hin, vielleicht sogar einen Suizid der Mutter mit ihrem Sohn. Etliche Einsatzkräfte suchten fast zwei Tage lang nach Lebenszeichen. Die konnten sie laut den weiteren Ermittlungen allerdings auch nicht finden – denn es stellte sich schließlich heraus, dass Cora A. den Tod wohl nur vorgetäuscht hatte.

So kamen wenig später immer mehr Informationen auf, wonach die Frau kaufsüchtig sei und mehrmals mit Betrügereien aufgeflogen war. Auch ihren Hausstand hatte sie offenbar kurz zuvor einem Mann verkauft, und dem von Plänen erzählt, zu Verwandten nach Spanien umzusiedeln. Auch diese Spur versandete aber, so die Kripo.

Staatsanwaltschaften suchen weiter nach ihr

Inzwischen ist Cora A. nicht nur ein Jahr älter geworden, sondern aus Sicht der Ermittlungsbehörden besteht aktuell lediglich noch eine polizeiliche Vermisstenausschreibung, so Neufeld. "Mehrere Staatsanwaltschaften, unter anderem die aus Hanau, suchen nach ihr." In Hanau ( Hessen) war Cora A. wegen Betrugs zu einer eineinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Die "Watt-Mutter" selbst begründete ihr Verschwinden so: "Ich wollte dem Kampf mit dem Psychopathen, den Gerichten, den Gläubigern, den Schulden und allen anderen Problemen ein Ende setzen", schrieb sie in der Mail.

