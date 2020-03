„Kein Geld der Welt kann die wichtige Arbeit der Pflegekräfte in dieser Krise aufwiegen. Aber wir dürfen es eben auch nicht nur bei warmen Worten belassen“, sagt der Grünen-Finanzpolitiker im Landtag, Lasse Petersdotter. Am Montag schlug er die Auszahlung eines Bonus in der Corona-Krise vor.