Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Corona-Tests massiv ausweiten. Dafür sollen ab 1. März kostenlose Schnelltests für alle zur Verfügung stehen. Durchgeführt werden sollen sie etwa in Arztpraxen und bei Apotheken. Das hält die Apothekerkammer Schleswig-Holstein für nicht umsetzbar.

Kostenlose Schnelltests in Apotheken?

Von Jördis Merle Früchtenicht