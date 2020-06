Kiel

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) äußerte sich ähnlich. „Testen, testen, testen – aber gezielt“, sagte er. Das Kieler Kabinett habe sich entschieden, die nationale Teststrategie des Bundes, entwickelt vom Robert-Koch-Institut, konsequent anzuwenden. Diese beinhalte zwar auch umfassende präventive Tests, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder bei lokalen Ausbrüchen des Erregers. Aber: „Es gibt aus Sicht der Landesregierung keinen Anlass, diese Entscheidung zu ändern“, betonte Garg. Ein einzelner Test sei stets nur eine Momentaufnahme. Der Minister wies auf die 14-tägige Inkubationszeit hin: Während dieser Zeit könne sich auch ein negatives Testergebnis noch auf „positiv“ ändern.

CDU spricht von "Placebo-Debatte"

So argumentierte auch die CDU-Landtagsfraktion. Der Vorstoß vom bayerischen CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder sei „keine gute Idee“, sagte der Gesundheitspolitiker Hans Hinrich Neve. „Es ist eher eine Placebo-Debatte.“ Die Bürger würden sich in falscher Sicherheit wiegen. Lieber solle Geld in Wissenschaft und Forschung investiert werden, statt es mit der Gießkanne in Massentests auszuschütten.

SPD blickt dagegen nach Dänemark : "Dort geht's doch auch"

Die SPD-Landtagsfraktion konnte diese Ablehnung nicht nachvollziehen. Ein freiwilliges Modell für mehr Tests sei doch prima, sagte Fraktionsvize Birte Pauls und blickte Richtung Skandinavien. Dänemark biete seinen Bürgern genau das an, was in Bayern nun auch umgesetzt werde: Wer sich testen lassen will, kann das gerne tun – „ob an der Grenze oder an Touristen-Hotspots. Das ist ein super Angebot.“ Pauls merkte bitter an, dass man ein solches Vorgehen für Schleswig-Holstein fast ausschließen könne: „Da sich die Landesregierung im Landtag nicht mal zu mehr Tests in Sozialberufen durchringen konnte“, erscheine allein die Überlegung, ob Kiel eine Nachahmung erwägt, „fast lächerlich“.

Grüne weisen auf begrenzte Kapazitäten hin

Damit blieb die SPD im Landeshaus allerdings allein. „Es ist wichtig, die Tests und Testkapazitäten gezielt und nicht wahllos einzusetzen – auch, weil die Testkapazitäten begrenzt sind“, sagte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. Sie halte es derzeit für sinnvoll, sich auf den Gesundheitsbereich, den Tourismus sowie nach den Ferien auf Schulen und Kindergärten zu konzentrieren – und auf die Stellen, wo Corona ausgebrochen ist. Auch AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Nobis hielt flächendeckende Corona-Tests angesichts der niedrigen Infektionszahlen im Land derzeit weder für sinnvoll noch geboten.

Unterstützung von Hamburger Virologen

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte die bayerischen Pläne. „Diese Tests sind sinnvoll, weil wir kein anderes Instrument haben, zügig und schnell eine Infektionskette zu erkennen“, sagte Vorstand Eugen Brysch. Ähnlich äußerte sich der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit. „Wenn die Möglichkeit besteht, sich schnell und kostenlos testen zu lassen, kann das in dieser Pandemie nur ein Vorteil sein.“