Tobias Koch und die Weimarer Republik

Kiel

Auch in den Unionsreihen regte sich am Ende keine Hand zum Applaus. „Das war zum Fremdschämen“, hieß es noch gestern auf den CDU-Fraktionsfluren.

Zur Vorgeschichte: Koch hatte Ende November die aktuelle politische Lage in Berlin mit der Weimarer Republik verglichen: Auch damals habe die SPD „mehrfach die eigene Regierung gestürzt“ und sich einer großen Koalition verweigert, „weil parteipolitische Prinzipien wichtiger schienen als staatspolitische Verantwortung. Das Ergebnis waren instabile politische Verhältnisse und das Ende der Demokratie.“

Stegner warf Koch Neubelebung der Dolchstoßlegende vor

Was SPD-Fraktionschef Ralf Stegner so stark wurmte, dass er Koch sofort danach vorwarf, die Dolchstoßlegende neu beleben zu wollen. „Man muss die Größe haben, sich zu entschuldigen“, sagte der SPD-Mann im Landtag. Was Koch behaupte, sei historisch falsch und Geschichtsklitterung. „Es war die Sozialdemokratie, die dafür gesorgt hat, dass es die Weimarer Republik gegeben hat“, so Stegner. Andere Kräfte hätten für ihr Ende gesorgt, aber ganz gewiss nicht die SPD.

Koch fühlte sich erkennbar herausgefordert. Die SPD als stärkste Partei in der Weimarer Republik trage durchaus eine gewisse Mitverantwortung für deren Scheitern. „Man ist lieber in die Opposition gegangen, um sich in der Opposition zu erneuern.“ Man müsse aber die Frage stellen, ob das wirklich die richtige Entscheidung gewesen sei oder ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, Verantwortung zu tragen. Man dürfe eben nicht nur auf das Ende der Weimarer Republik schauen, sondern auch auf die Jahre davor. „Ich erkenne doch die unbestreitbaren Verdienste der SPD in der Weimarer Republik an“, betonte Koch. Trotzdem bleibe er dabei: „Eine Mitverantwortung gibt es von allen.“

Unruhe in der Jamaika-Koalition

Noch gestern war der Ärger bei den Sozialdemokraten nicht verraucht. Die SPD stehe zu ihrer staatspolitischen Verantwortung, immerhin sei man im Bund eine große Koalition eingegangen. Allerdings herrschte auch innerhalb der Jamaika-Koalition Unruhe. Offiziell wollte sich niemand äußern.

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) sei während Kochs Rede aber sichtlich auf seinem Stuhl zusammengesunken, beobachteten Parteifreunde. „Er ist alles andere als amüsiert“, hieß es. „Äußerst unglücklich“ sei die Rede gewesen, kommentierte ein anderer. Und: Koch habe sich für künftige höhere Ämter – zum Beispiel als Finanzminister oder Staatssekretär – damit disqualifiziert.

Grüne: Kochs Worte sind schäbig

„Schwer zu ertragen“ sei der Vergleich zur Weimarer Republik gewesen, hieß es aus der FDP, und die Grünen echauffierten sich noch immer an der Häme, die Koch am Wochenende über Stegner ausgekippt hatte, als dieser Opfer einer Telefonfalle geworden war. Ein AfD-naher Youtuber hatte sich als designierter SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ausgegeben und Stegner den Job als Bundesfinanzminister angeboten.

„Weshalb Stegner auch in der eigenen Partei so unbeliebt ist, könnte genau an seiner Antwort in diesem Video liegen“, hatte Koch auf Facebook geschrieben: Stegner habe sich angedient und damit selbst entlarvt. „Schlechter Scherz hin oder her, aber in jeder Geschichte steckt eben auch ein wahrer Kern!“ Wirklich? Schäbig seien Kochs Worte, hieß es bei den Grünen. „Wenn wir selbst nicht mehr gegen Anfeindungen von Rechts zusammenhalten, dann wird es sehr dunkel.“

