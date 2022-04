Kiel

Ein Großteil des ärztlichen Personals an Schleswig-Holsteins Kliniken fühlt sich überlastet. Laut einer Umfrage des Marburger Bundes, an der sich Ende März mehr als 600 Krankenhausmedizinerinnen und -mediziner beteiligten, gehen 77,2 Prozent inzwischen davon aus, dass die ärztliche Personaldecke für eine gute Patientenversorgung nicht mehr ausreicht. Hauptgrund dafür sei ein Stellenabbau.

Michael Wessendorf, Landesvorsitzender vom Marburger Bund: „Die Kolleginnen und Kollegen sollen noch mehr leisten, aber mit weniger Personal. Das ist hanebüchen.“ Quelle: Beate König

„Seit vielen Jahren arbeiten die Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern vielerorts am Limit“, sagte Michael Wessendorf, Landeschef der Ärztegewerkschaft Marburger Bund am Dienstag. Die Pandemie habe den Arbeitsdruck noch verschärft. 72 Prozent der Befragten hatten angegeben, dass eine verlässliche Dienstplanung in ihrer Abteilung nicht mehr möglich sei. „Dadurch, dass die Pflegepersonalkosten richtigerweise aus den Fallpauschalen ausgegliedert wurden, können diese nicht mehr von den Kliniken reduziert werden“, sagte Wessendorf. „Daher sparen die Kliniken jetzt zunehmend beim ärztlichen Personal. Die Kolleginnen und Kollegen sollen noch mehr leisten, aber mit weniger Personal. Das ist hanebüchen.“

53 Prozent der Ärzte an privaten Kliniken berichten von Stellenabbau

In den privat betriebenen Krankenhäusern berichteten 53 Prozent der befragten Ärzte davon, dass im vergangenen Jahr in ihrer Abteilung Stellen abgebaut wurden – überwiegend dadurch, dass offene Stellen oder Positionen von Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit unbesetzt blieben. An den kommunalen Krankenhäusern waren es 35 Prozent, an den Unikliniken nur 25 Prozent. Bei den geplanten Streichungen liegen letztere dagegen laut Umfrage vorn: Mehr als ein Viertel der Befragten gab an, dass eine Reduzierung der ärztlichen Stellen in ihrer Abteilung geplant oder bereits angekündigt sei. Bei den kommunalen und privaten Trägern waren es nur jeweils drei Prozent.

Der Marburger Bund forderte Politiker und Arbeitgeber auf, bessere Rahmen- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. „Wenn das Streben nach Profit die Gesundheit von Patienten und Ärzten gefährdet, muss der Gesetzgeber zum Schutz der Patienten und des ärztlichen Personals aktiv werden“, sagte Landeschef Wessendorf. Nötig seien unter anderem gesetzliche Untergrenzen für das ärztliche Personal.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) zeigte Verständnis für die Forderungen: „Auch für das medizinische Personal braucht es ein vernünftiges Personalbemessungsverfahren und im Ergebnis mehr Personal und damit bessere Arbeitsbedingungen in den Kliniken“, sagte er. Die Ergebnisse der Befragung des Marburger Bundes müssten zudem auch einfließen in die Überlegungen zur Krankenhausfinanzierungsreform. „Diese ist dringend notwendig, um eine Versorgung zu garantieren, die den Versorgungsnotwendigkeiten folgt und weniger der Erlössituation. Personal muss bei den Vorhaltekosten berücksichtigt werden, damit Arbeitszufriedenheit und optimale Patientenversorgung garantiert werden können.“

„Verzerrtes Bild“: Krankenhausgesellschaft weist Vorwürfe zurück

Die Arbeitgeber bezeichneten die Umfrageergebnisse dagegen als verzerrten Bild. „Ein Stellenabbau im ärztlichen Bereich findet allenfalls punktuell statt“, sagte Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein. „Insgesamt ist die Zahl der Ärzte in den Kliniken stabil bis ansteigend.“ Zwar versuche man, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. „Ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb erfordert aber zwingend auch Tätigkeiten zu ungünstigen Zeiten.“

Unterstützung erhielt der Marburger Bund von der Grünen-Gesundheitspolitikerin Marret Bohn. Sie bezeichnete es als „zynisch, dass mitten in der Corona-Pandemie Stellen gestrichen werden sollen. Das ist der komplett falsche Weg.“